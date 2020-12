Ravenna, l’augurio speciale del Liceo Artistico con l’installazione della speranza: “Rinascita”

“Lettere rosse a Natale, cubitali, scintillanti. Nel 2019 creavano ARTISTICO NATALE e viaggiavano per il centro, incuranti del signor Inverno, poi posavano nel verde per una foto augurale… oggi nel dicembre 2020 risplendono, allungando l’eco della loro geometria, in una via del centro storico, che più storico non si può, a Ravenna: RINASCITA. È il liceo artistico Nervi-Severini che ingloba in quelle lettere perizia, manualità, cultura di studenti, docenti, dirigente e a.t.a. per un augurio speciale.” Con queste parole dal trasporto poetico, su Facebook, la docente Luana Vacchi ha l’iniziativa del Liceo Artistico di Ravenna in Via Tombesi dall’Ova.