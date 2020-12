Federcoop Romagna premia i figli dei dipendenti con 26 borse di studio

Federcoop Romagna ha premiato i figli dei dipendenti assegnando le tradizionali borse di studio ai ragazzi che si sono distinti per meriti scolastici. La cerimonia si è svolta martedì 22 dicembre via web. Ai 26 ragazzi, 2 della scuola di primo grado, 1 dell’università e i restanti della scuola di secondo grado, è stato assegnato un premio del valore di 250€ per le scuole secondarie di primo grado, di 500€ per le secondarie di secondo grado e 1000€ per la laurea.

“Con queste borse di studio – ha dichiarato Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcoop Romagna – premiamo i ragazzi meritevoli che durante l’anno hanno svolto il loro dovere. È proprio questo il senso di questa nostra azione: dimostrare ai ragazzi che il merito viene premiato”.

“Siamo molto felici di consolidare questa tradizione – ha dichiarato Elena Zannoni, coordinatrice di Legacoop Romagna – e siamo orgogliosi di questi ragazzi che si sono distinti negli studi. Il mondo cooperativo ha sempre bisogno di giovani, motivati e culturalmente preparati”.

I premiati di quest’anno: Filippo Alvisi, Alice e Michele Balzani, Dario e Simone Roverati, Nicola De Renzi, Edoardo Brandolini, Giulia Zanoli, Alessandro, Lorenzo e Riccardo Denicolò, Enrico Fiammenghi, Federico Trovato, Anna Maestri, Alice e Anna Cenzuales, Gianluca e Enrico Mazzotti, Giada Parini, Viola Pierfederici, Lorenzo Bucci, Camilla Ranalli, Ilaria Magnani, Lucia Talli, Giulia Sartoni e Mattia Zoffoli.