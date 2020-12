I ragazzi di UPpunto danno voce ai nonni, alle loro paure e alle loro speranze

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Italia in zona rossa o quasi: oggi diamo voce ai nostri nonni

In occasione di questo particolare Natale abbiamo ritenuto doveroso dare voce ai nostri nonni, troppo spesso ignorati dalla società, coloro che, lontani dalla famiglia e meno portati con la tecnologia, hanno sofferto maggiormente le limitazioni della pandemia. Ecco, quindi, di seguito le tenere parole di nonna Anna e nonna Carmela, nonne di due ragazzi della nostra redazione, fondamentali per renderci conto di quanto ogni gesto di vicinanza, specialmente in questo periodo di lontananza, sia infinitamente prezioso.

Cosa ti manca di più in questo periodo?

Nonna Carmela: “Mi mancano tutti i parenti, soprattutto i miei figli e nipoti.”

Nonna Anna: “Per prima cosa le mie nipoti e mio figlio, poi mi manca molto la tranquillità ogni volta che esco di casa.”

Hai paura di fare il vaccino?

Nonna Carmela: “Non troppa, se è necessario lo faccio.”

Nonna Anna: “No, anzi, prima me lo fanno meglio è.”

Con quale aggettivo o nome descriveresti questo periodo così particolare?

Nonna Carmela: “Purtroppo l’unico aggettivo che mi viene in mente è ‘triste’.”

Nonna Anna: “Sono molte le parole che mi vengono in mente, ma credo che quella che descrive al meglio questa situazione sia ‘tremendo’.”

C’è qualcosa in televisione che riesce a tranquillizzarti oppure danno solo notizie negative?

Nonna Carmela: “Dipende, i programmi d’informazione danno ovviamente prevalenza alle notizie sul virus, ma soprattutto in questo periodo natalizio tante trasmissioni danno più gioia.”

Nonna Anna: “Ci sono alcuni programmi che mi tranquillizzano, anche se la maggior parte parlano solamente di notizie negative.”

Qual è la tua paura più grande in questo momento?

Nonna Carmela: “In questo momento la mia paura più grande è che il Governo non prenda le giuste decisioni.”

Nonna Anna: “La mia paura più grande è quella di ammalarmi e di morire soffrendo.”

Approfittiamo dell’articolo per fare gli auguri di tutte le feste ricordando, in particolare ai nostri cari nonni, che ‘Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegliere sempre la speranza’ (Lucio Anneo Seneca).