Al via “Wap BeSTage”: sette progetti di stage per studenti dedicati al marketing digitale

L’agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche Wap Agency investe sui giovani e lancia il progetto “Wap BeSTage”. L’azienda con sedi in tutta la Romagna – Faenza, Lugo e, novità delle ultime settimane, Rimini – vuole infatti coinvolgere giovani e universitari nelle sue attività e ha stretto alcune collaborazioni con le Università di Bologna, Ferrara, Urbino, Perugia e Verona. Agli Atenei sono stati presentati ben sette progetti di ricerca e sviluppo su diversi settori seguiti da Wap Agency, ciascuno con un tutor: si va dal marketing all’informazione giornalistica, dal campo web e digital ai social media, dal turismo al marketing territoriale.

Gli studenti che decidono di svolgere lo stage previsto dal proprio piano di studi in Wap possono così scegliere quale dei sette percorsi seguire durante il tirocinio, facendo così esperienza attiva sul settore che più interessa loro. Lo stage non sarà quindi solo un’occupazione di qualche ora per completare il piano di studi, ma una vera esperienza lavorativa in cui imparare concretamente e sul campo. Non solo, Wap Agency ha anche deciso di ampliare il suo piano di welfare, consentendo ai ragazzi che faranno lo stage in azienda di avere un rimborso spese. Gli stage potranno essere svolti in una delle tre sedi di Wap Agency: nella sede della direzione di Faenza, a Lugo, dove si trova la sede produttiva, o a Rimini, dedicata al settore del turismo.

“Questa scelta è strategica – dichiara l’AD di Wap Agency Giuseppe Falconi – perché per l’innovazione di pensiero è fondamentale il contributo di giovani ricercatori motivati. Abbiamo investito in modo significativo sul progetto e l’aspetto del welfare aziendale è una parte motivante dell’offerta di stage”.

Solo nell’ultimo anno, fortemente segnato dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica, il 30% dei giovani che hanno svolto uno stage in azienda sono stati poi assunti.