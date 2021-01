CAVE CANEM / Ansia da rientro: se “la giovinezza ci chiede una ‘causa’ che valga la pena” noi che abbiamo da offrirle?

La questione dell’educazione dei tempi che viviamo è il tema di una nuova rubrica che chiameremo semplicemente CAVE CANEM (e leggendo scoprirete il perché di questo titolo). È proposta da docenti ed educatori cui interessa il rapporto con gli studenti, con la realtà e con l’attualità. Attraverso il legame con i ragazzi di UPpunto – che ospitiamo già da diversi mesi – è nata dunque l’idea di tenere questa nuova rubrica mensile che si intrecci alla loro e che tratti dell’emergenza educativa, quanto mai attuale e scottante, soprattutto in questo periodo. LA REDAZIONE

CAVE CANEM: “Per l’ansia da rientro a scuola, solo cose grandi” di Benedetta Mercati *

Telegiornale in sottofondo, notizie dal Ministero dell’Istruzione. C’è mia nipote, prima superiore, che ha approfittato delle vacanze di Natale per venirmi a trovare. Lei lo dice senza girarci intorno: “Se si torna a scuola, sarà un tonfo!” Sì, perché, dopo mesi a casa, uno si è adattato a vivere nell’uggiosa routine sonnolenta delle lezioni al computer. Ha addomesticato l’iniziale disagio, o forse, un primitivo sussulto di esultanza per quelle vacanze forzate, che regalano un po’ di tepore da confort-zone. Lezioni a distanza – e meno male che ci sono -, ma anche distanti da troppe cose importanti. Le cose da fare con gli amici, prima di tutto. Perché un adolescente vuole un mondo di relazioni in cui ha un bisogno urgente, impellente, spasmodico, di essere immerso. Ci prova con le chat, con i social, con il gaming online. Eppure, almeno a parole, sa che non è uguale all’esperienza che si vive fuori casa.

Insomma. Un normale studente, almeno in età medie e superiori, lo sa che è bene tornare alla vita normale, e ritrovare la sua classe con dentro persone di ciccia. Però sa anche bene, di contro, che l’impatto con il rientro a scuola non sarà una passeggiata. Sarà, per tanti, un “tonfo”: roba da spanciata sonora come per i tuffi dal trampolino alto, quando, indeciso se buttarti, venivi spintonato giù a tradimento da qualche simpatico sbruffone allegro. Perché un impatto duro così?

Ho fatto un giretto per i social. Una parola: ansia. Non voglio parlare ora di ansia patologica, né tanto meno del perché e da dove viene tutta questa ansia che i giovani si portano dietro, dei ruoli di genitori, società, strada, agenzie educative varie e variopinte del web. Aspetti studiati e trattati, che non mi competono. Solo guardare l’epifenomeno, così come lo vedo e me lo raccontano i ragazzi, giovani amici, alunni ed ex alunni. Riprendere la scuola in presenza vuol dire confrontarsi di nuovo con le preoccupazioni: dall’alzarti presto per arrivare puntuale all’aver fatto i compiti, dagli sguardi degli altri alle verifiche… E poi ci sono i rimproveri che noi prof siamo generosi nel dispensare, anche quando lontani dal tempo natalizio di tradizionale liberalità: comportamento, attenzione, impegno, scarsi risultati; variamente conditi con richiami moraleggianti: IO ai miei tempi… Questo ti servirà nella vita… Se vai avanti così… I ragazzi di oggi… Dove andremo a finire con questa società… Quando sono presa dall’impulso di “fare la predica” a un alunno, mi impongo di pensare che certe prediche non sono mai servite a nulla, anzi, a fare peggio.

A volte mi piace mostrare ai ragazzi la decorazione di un vaso greco che mostra un giovinetto nell’atto di colpire un uomo, bellamente vestito e seduto su uno scranno, con uno sgabello. Spiego agli studenti che si tratta di Eracle fanciullo. Secondo la tradizione, il giovane semidio, nel suo percorso “scolastico” eccelleva in tutte le discipline che coinvolgevano abilità, forza e destrezza fisica. Evidentemente meno in musica e poesia: quando fu aspramente redarguito dal celebre aedo Lino, suo maestro, per gli scarsi risultati nello studio della lira, l’indocile alunno si alzò dallo sgabello, e sollevata questa sua sediolina, la spaccò in testa allo zelante maestro, che morì.

Ma c’è un “rimprovero formulare”, per parafrasare il Perry studioso della ripetitività di frasi formulari nei poemi omerici, che mi mandava in bestia quando ero alunna allo stesso modo di adesso: LO DEVI FARE PER TE. Eh, no: troppo comodo. Scriveva Charles Moeller in un altro Natale, quello del 1946 (e sono parole così vere che sembrano scritte per l’oggi): “La giovinezza ci chiede una «causa» che valga la pena. E che abbiamo, noi, da offrirle? Se non vedono più essi, i giovani, quei valori risplendere in noi, imporsi attraverso la nostra «testimonianza», come vogliamo mai che li trovino in se stessi? Da soli, forse?” Da soli non c’è “lo devi fare per te” che regga.

Allora, cosa dire ai ragazzi che attendono, con tremore, con quest’ansia caratteristica, di conoscere cosa sarà del loro destino scolastico? Oggi, nella scuola, è in voga la parola benessere. La scuola deve promuovere il benessere dei discenti e invita a progetti in tal senso. Certo. Voglio vedere se vogliamo mal essere, noi e i nostri ragazzi! Ma questa parola, mi sono accorta, può nascondere un grave equivoco. È un termine che mi ha sempre fatto venire in mente il welfare o le “condizioni di benessere” nella termodinamica, per cui le persone si sentono a proprio agio in un ambiente chiuso, senza sentire né troppo caldo, né troppo freddo. Insomma, in classe come in una stalla. Ora, a parte la soggettiva percezione di un termine, mi pare che il benessere sia ben lontano da concetti come felicità, ricerca di compimento, realizzazione di sé.

Me lo insegnò splendidamente un’alunna di quinta superiore, quando ebbi il privilegio di lavorare alcuni anni agli istituti professionali (lo dico senza ironia, anzi con una certa nostalgia). Interrogata la pulzella, dopo numerose assenze, mi sento da lei rispondere con serafica calma: “Non mi interroghi prof, ho deciso che non farò la maturità. Ormai ho fatto tante assenze, non so niente. Vengo a scuola così, per fare qualcosa e vedere almeno un po’ di gente”. Rimasi di sasso. Io cercavo di capire i motivi di questa scelta (mancavano mesi alla fine della scuola); lei, di rimando, e credo sinceramente, tentava di rasserenarmi: “Non si preoccupi, io sono tranquilla: non dovendo più fare la maturità, non ho più ansia. Sto bene”. Ecco, quello era il suo benessere. Però era un benessere tristissimo, come la rassegnazione dei vecchi in una freschissima ragazza di diciannove anni! Mi impuntai, la scossi come più potevo. Forse lei si smosse più perché vide il mio non celabile sbalordimento che per convinzione personale, e alla fine fu contenta di fare (e passare) la maturità.

Allora, con l’ansia che attanaglia i ragazzi all’idea di rientrare a scuola, con le decine di verifiche pre-chiusura di quadrimestre, non abbassiamo l’asticella a compiti facili per stornare i problemi e ricreare la comfort-zone. Orazio iniziava un suo famoso carme in cui gli si chiedeva di parlare di poesia e grandi poeti con un “Poscimur”, variante al passivo che amava il mio professore di latino all’università: “siamo richiesti”. Noi, adulti, insegnanti, siamo richiesti: tocca a noi. Abbiamo da rinfocolare in noi e nei ragazzi il desiderio di stare al mondo, di intraprendere con loro un grande compito che è il senso del vivere, se ci interessa andare alla ricerca di cose grandi. Lasciamo che gli studenti ritrovino l’entusiasmo quando spieghiamo la scelta di Achille che rifiuta una vita lunga ma oscura, e sceglie una vita breve e gloriosa, e lo fa senza esitazione. O, per dirla con i ragazzi: a “tonfo”.

* Benedetta Mercati, toscana, di formazione classica, insegna a Ravenna alle medie già da diverso tempo. Ci racconta il rientro a scuola previsto per gennaio visto dagli occhi di sua nipote e fa alcune considerazioni.