Iscrizioni a scuola: ultimo appuntamento con l’Open Day del Persolino Strocchi di Faenza

L’Istituto Persolino Strocchi inizia il nuovo anno con l’open day. Appuntamento a sabato 9 gennaio, ore 15, per conoscere docenti, aule, laboratori e offerta formativa dell’Istituto che apre virtualmente le porte delle sue due sedi.

Ad attendere alunni e famiglie ci sarà il team di docenti che ha curato il percorso di orientamento in entrata degli studenti uscenti dalle scuole medie e che sarà pronto non solo a presentare l’Istituto, ma anche a rispondere a domande e curiosità espresse a voce e in chat.

Numerose le iniziative promosse dal Persolino Strocchi per aiutare i giovanissimi studenti a scegliere gli indirizzi più vicini ai loro interessi. Non solo open day, ma anche visite in presenza su appuntamento con un docente accompagnatore, consulenze telefoniche, virtual tour e contenuti postati sui canali social della scuola. Particolarmente attive le pagine Instagram e Facebook ricche di eventi, video pillole, foto e post. Sul sito internet il materiale informativo e i form da compilare per fissare con un click visite e appuntamenti.

Ai tempi del Covid i docenti del Persolino Strocchi si sono reinventati e hanno trovato soluzioni semplici e immediate per far entrare la scuola negli schermi delle famiglie a casa, perchè è importante orientarsi, anche online.