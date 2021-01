Lugo. Aperta nuova sede operativa della scuola Pescarini

La scuola Angelo Pescarini Arti e mestieri ha aperto una sede operativa a Lugo per l’erogazione di servizi di area Welfare. In particolare, vi verranno svolte attività di orientamento professionale e corsi rivolti a persone in cerca di lavoro e a ragazzi iscritti al programma “Garanzia Giovani”, analogamente a quanto avviene nelle sedi di Ravenna e Faenza. I nuovi spazi, situati in Corso Garibaldi 114 all’interno di un palazzo antico e concessi in comodato gratuito dal Comune di Lugo, hanno una superficie di circa 100 metri quadrati.

Già da lunedì prossimo nei nuovi locali partirà con una decina di partecipanti il corso per “Addetta alle pulizie” nell’ambito del progetto volto all’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza, coordinato a livello regionale dalla Pescarini, e realizzato in collaborazione con l’associazione “Demetra Donne in Aiuto” di Lugo.

Sono aperte inoltre le preiscrizioni al corso per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) che partirà nella prossima primavera: 0544- 687311; info@scuolapescarini.it).

“Con questa succursale – dichiara il Direttore Luciano Casmiro – siamo in grado di allargare le nostre prestazioni all’interno del bacino provinciale in ossequio al “principio di prossimità” dei servizi, con l’intento di favorire la fruizione degli stessi da parte dei residenti nei comuni dell’Unione della Bassa Romagna, in stretta connessione con il Centro per l’Impiego regionale di Lugo”.