Alfonsine. Sospesa attività in presenza per classe di scuola secondaria di primo grado

Il 15 gennaio sono stati registrati 83 nuovi casi di Covid-19 a livello provinciale, di cui cinque attengono ad Alfonsine. A dichiararlo in sindaco del Comune Riccardo Graziani, il quale ha fornito ulteriori dettagli: “Quattro di questi sono in isolamento domiciliare, uno in ospedale ma non in terapia intensiva. L’ambito familiare/relazionale è quello in cui è più probabile che questi contagi abbiano avuto luogo”.

L’ausl Romagna, in accordo con la Scuola, ha successivamente previsto la sospensione dell’attività in presenza per una classe della scuola secondaria di primo grado essendo stato individuato un caso. “Già domani saranno effettuati i tamponi” -rassicura Graziani, invitando come sempre i genitori dei ragazzi di cui si tratta ad esprimere adesione a questo importante accertamento.

Graziani informa infine che sono stati sottoposti alla prima dose di vaccino gli ospiti della RSA Reale e della Cra Boari.

“La campagna vaccinale prosegue, ma si è soltanto agli inizi” -chiosa il Sindaco di Alfonsine- dato che i prossimi mesi comporteranno il perdurare di una convivenza con il virus raccomando, come sempre, il rispetto delle regole (igiene mani, corretto distanziamento e utilizzo le mascherine) volte a limitare il diffondersi del contagio”.