Flash mob contro la didattica a distanza in piazza del Popolo a Ravenna

“Priorità alla scuola”: alle ore 15 di oggi pomeriggio, in piazza del Popolo a Ravenna – come in molte altre piazze italiane – in tanti si sono presentati armati di cartelli e striscioni per protestare contro la didattica a distanza, la cosiddetta DAD.

Nel frattempo, è appena giunta la notizia dalla Regione: da lunedì 18 gennaio le scuole superiori dell’Emilia-Romagna riprenderanno le lezioni in presenza al 50%. Ad annunciarlo il presidente Stefano Bonaccini dopo il pronunciamento del Tar regionale e la relativa sospensione dell’ordinanza regionale che rinviava al 25 gennaio l’avvio della didattica in aula per gli istituti superiori.