Ultimi due appuntamenti con gli open day della Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo: sabato 16 e sabato 23 gennaio

Sono ancora due le occasioni in calendario per conoscere più da vicino la Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo prima delle iscrizioni al nuovo anno scolastico: sabato 16 gennaio dalle 15.30 alle 18.00 e sabato 23 gennaio dalle 9.30 alle 12.00.

Durante le date di apertura, organizzate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste, verranno presentati i tre servizi attivi: il Nido, la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria.

Le peculiarità che fanno della Scuola Maria Ausiliatrice un istituto all’avanguardia e di alta qualità sono diverse: l’offerta formativa ispirata agli insegnamenti di Don Bosco; l’alta attenzione data alla lingua inglese già a partire dalla scuola dell’Infanzia, con un numero di ore maggiore rispetto a quello previsto dai normali ordinamenti; il coinvolgimento dei bambini in attività informatiche e matematiche grazie alla sala attrezzata e ai laboratori dedicati e condotti anche da esperti esterni.

“Tra le peculiarità che ci teniamo a sottolineare ve ne è ancora un’altra – aggiunge la coordinatrice Alessia Bartolucci – quella che ci piace definire la nostra ‘vocazione all’accoglienza e alla cura di ogni bambino’, un aspetto che non viene mai trascurato, ma anzi valorizzato in ogni tipo di attività che portiamo avanti”.

L’Istituto Maria Ausiliatrice è gestito dal consorzio Solco Ravenna e dalla cooperativa sociale Progetto Crescita e si trova a Lugo in via Camillo Torres 35.

Per informazioni e per fissare il proprio appuntamento in una delle date previste telefonare allo 0545 900223 o scrivere a segreteriafma@solcoravenna.it.

Per vedere i video di presentazione della scuola www.scuolamariausiliatricelugo.org.