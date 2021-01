Cervia. Scuola Rossini: pubblicato bando per nomina nuovo coordinatore

È aperta la selezione per la nomina di un nuovo coordinatore didattico-artistico alla scuola comunale di musica “G. Rossini” di Cervia. La Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna, che gestisce la struttura sotto il profilo organizzativo e amministrativo, ne ha pubblicato oggi l’avviso pubblico. La selezione è rivolta a professionisti diplomati al Conservatorio; ai fini dell’assegnazione dell’incarico verranno attribuiti un totale di massimo 100 punti riferiti a: titolo di studio, esperienza nella direzione di scuole di musica, precedenti esperienze di insegnamento di uno strumento, curriculum vitae e colloquio.

L’avviso e la relativa documentazione si trovano sul sito www.scuolapescarini.it. La scadenza di presentazione della domanda di candidatura è fissata per le 12 del 1° marzo 2021. Può essere consegnata secondo una delle seguenti modalità: tramite e-mail PEC, in formato pdf, all’indirizzo scuolapescarini@pec.it; tramite raccomandata AR indirizzata a “Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri – via Manlio Monti 32, 48123 (Zona Bassette) Ravenna” oppure ancora tramite consegna diretta al medesimo indirizzo, previo appuntamento (0544-687311; info@scuolapescarini.it).

La scuola di musica Rossini si trova in via della Rimembranza 2 a Cervia; attualmente conta più di 100 allievi e prevede corsi per persone di tutte le età, in prevalenza bambini e adolescenti.