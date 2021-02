I ragazzi di UPpunto intervistano Anna, studentessa della 5^DL del Liceo di Ravenna, fra le autrici della lettera che contestava il rientro a scuola

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Anna Giordani: dopo il rientro a scuola al 50%, “le nostre paure rimangano ancora giuste e fondate”

Anna Giordani, insieme ai suoi compagni di classe – la 5^DL del Liceo Classico indirizzo linguistico – ha organizzato una petizione contro il rientro a scuola lo scorso 18 gennaio. La petizione ha raggiunto diverse città e molti istituti, così abbiamo pensato che fosse interessante conoscere meglio questa vicenda, nella quale un gruppo di giovani studenti si è battuto per le proprie idee in modo educato e rispettoso. Crediamo che sia importante che i giovani si espongano per ciò in cui credono, ma è importante anche essere ascoltati seriamente dagli adulti. In questa intervista Anna ci spiega quali sono state le motivazioni che hanno portato gli studenti a scrivere la petizione e come sia incredibilmente nato un dialogo costruttivo con i loro insegnanti.

Perché tu e i tuoi compagni avete deciso di scrivere una petizione contro il rientro a scuola?

“Quando abbiamo saputo dalla nostra professoressa che il Tar aveva deciso di far rientrare a scuola il 18 gennaio abbiamo pensato non fosse una scelta giusta perché i contagi erano ancora troppo alti. Abbiamo pensato anche alla nostra situazione personale: molti di noi vivono con i nonni e sono rimasti a casa dei mesi per proteggerli. Tornare a scuola e dover incontrare così tante persone, significava per noi annullare i sacrifici che avevamo fatto.”

La vostra petizione ha raggiunto migliaia e migliaia di firme, è stata menzionata anche da alcuni giornali: vi aspettavate tanto consenso?

“Speravamo arrivasse alla Regione certo, ma non ci aspettavamo tanto seguito. E pensare che è arrivata a tutti gli istituti di Ravenna e a molte altre città: è stato un bel traguardo. Non ce lo aspettavamo, però ci speravamo.”

Cosa si poteva fare diversamente, secondo te, per accogliere meglio gli studenti a scuola?

“La nostra scuola ha deciso di dividere ogni classe al 50% in presenza e al 50% in didattica digitale integrata. Questa decisione mi è piaciuta perché credo che il ritorno in sicurezza richieda un ridimensionamento degli alunni per evitare gli assembramenti. Crediamo però che non sia abbastanza perché fuori dalla scuola gli assembramenti sono inevitabili: siamo tanti all’entrata, all’uscita e alle fermate dell’autobus. Anche sugli autobus stessi c’è sovraffollamento, perché ci sono linee potenziate ma non ancora sufficienti a sostenere un carico importante. Abbiamo notato che sono stati fatti grandi passi, per esempio da Porto Fuori c’è una corsa in più, però secondo noi non è sufficiente.”

È passata più di una settimana dal rientro: credi che le vostre paure fossero esagerate o che abbiate avuto ragione?

“All’interno della classe credo che le nostre paure fossero un po’ esagerate. Ci stiamo trovando bene con la classe divisa al 50% in presenza e al 50% in didattica digitale integrata. Però, per quello che succede sulle scale, fuori da scuola, e alla fermata dell’autobus continuiamo a non sentirci sicuri, pensiamo che le disposizioni prese non siano sufficienti. Non sempre è presente il distanziamento in queste situazioni, per questo crediamo che le nostre paure rimangano ancora giuste e fondate.”

Hai avuto paura che la petizione potesse influire sul tuo andamento scolastico e sul giudizio dei prof nei tuoi confronti?

“Sicuramente avevo paura, tuttavia ero consapevole di non essere sola: le idee erano comuni a quelle dei miei compagni, infatti ci siamo firmati con il nome della classe. Per quanto riguarda i prof, è stato stupendo scoprire che quasi tutti, anche di altre sezioni, fossero d’accordo con noi, tanto che alcuni ci avevano persino comunicato di essere contenti di come avessimo portato avanti la nostra idea senza aggressività, semplicemente argomentando il nostro punto di vista.”

Se la situazione dovesse rimanere questa vorreste proporre nuove petizioni oppure pensate di aspettare?

“Quello che volevamo fare l’abbiamo fatto: abbiamo fatto sentire la nostra idea e abbiamo continuato a divulgarla anche grazie ai giornali. Credo però che siamo chiamati a fare quello che ci viene detto, la nostra era una proposta, ma non vogliamo andare oltre. Per ora andiamo avanti come deciso dal Tar, andiamo avanti con la paura, però quello che potevamo fare abbiamo provato a farlo.”

Questa esperienza è riuscita ad avvicinare voi studenti ai vostri professori?

“Abbiamo scoperto la mattina stessa della decisione del Tar, come dicevo prima, tramite una nostra professoressa, poi il pomeriggio abbiamo deciso di scrivere la lettera. Lei ovviamente non ci aveva detto nulla a riguardo. Il giorno dopo aveva visto la petizione e abbiamo deciso insieme di parlare delle nostre opinioni. Dai nostri discorsi è emerso uno spunto interessante per fare una lezione di educazione civica. Abbiamo parlato di priorità, di rispetto verso le persone che non hanno il nostro stesso punto di vista e di rispetto delle persone più fragili. Credo sia venuto fuori un bel dialogo.”