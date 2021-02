Rocchi (Articolo Uno) chiede maggior attenzione per la scuola elementare di Castiglione

Rocchi Giovanni, consigliere di Articolo Uno, nonché membro del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna chiede più attenzione per la scuola elementare locale. Di seguito la nota stampa del consigliere: “In queste ore ho appreso della preoccupazione e del disappunto dei genitori castiglionesi in merito alla decisione di non istituire, per l’anno 2021/2022, la classe prima della scuola elementare a Castiglione di Ravenna, dirottando i bambini verso le scuole di Pisignano e Savio.

Il loro disappunto non può che essere condiviso dall’intera comunità, che come molti altri paesi del forese ha visto negli anni una diminuzione dei servizi per i cittadini, nonostante un aumento dei residenti. Ancor più, se consideriamo che la scuola di Castiglione di Ravenna risponde anche alle esigenze delle località di Mensa, Matellica e della Bottega della Guarniera.

Quello che più appare contraddittorio è il fatto che nel momento in cui l’amministrazione comunale si adopera per risolvere i problemi legati al parcheggio della scuola e per ampliare alcune aule, l’istituto scolastico decida di non formare la classe prima, negando in questo modo un servizio fondamentale.

Mi preme ricordare che l’emergenza Covid-19 ha reso evidente la necessità di classi adeguate a garantire il distanziamento degli alunni, ma soprattutto quanto sia fondamentale avere in ogni località i servizi per la comunità. Per fare fronte a questa problematica, ho chiesto una convocazione del Consiglio Territoriale area di Castiglione di Ravenna. Mi auspico che l’amministrazione comunale intervenga per fare luce sulla vicenda e sostenga il disagio dell’intera comunità Castiglionese.

Mi appello anche a tutte le altre forze politiche presenti in consiglio, invitandole a condividere il nostro percorso per ottenere una classe prima il prossimo anno. Già da oggi è stata attivata, insieme ai genitori, una raccolta firme rivolta a tutta la comunità e che consegneremo nei prossimi giorni al Sindaco e Presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale”.