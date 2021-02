Insieme per Cervia: “Non si chiudano le prime sezioni nuove nelle scuole del forese cervese”

Il gruppo politico Insieme per Cervia, rappresentato da Gianni Grandu e da Emiliano Svezia, si schiera dalla parte delle famiglie residenti nel forese cervese a cavallo con il territorio ravennate – stiamo parlando delle zone di Castiglione di Ravenne e di Cervia, Savio di Ravenna e Pisignano di Cervia – che rischiano di perdere la possibilità di iscrivere i propri figli alla scuola elementare del circondario, perchè i nuovi iscritti sarebbero troppo pochi.

“Abbiamo appreso in questi giorni, dai genitori e dai referenti delle scuole di tutto il forese cervese e ravennate ed anche della Spallicci di Cervia, delle difficoltà riscontrate nel dover riuscire a far partire le prime classi delle scuole primarie per il 2021-22. E’ molto evidente il grande disappunto delle famiglie nell’apprendere che per il prossimo anno scolastico c’è la volontà di non istituire la prima classe, dove sarebbero dovuti essere iscritti i loro figli”, spiegano i consiglieri.

“Seppur consapevoli di una riduzione delle nascite e dei pochi nuovi residenti, riteniamo che in questo particolare e drammatico periodo, condizionato dal coronavirus e, trattandosi di quartieri decentrati, si debba derogare. Non pare davvero ammissibile dover rinunciare alla scuola dei propri quartieri e comunità – aggiungono -. Crediamo e siamo fortemente convinti che l’Ufficio Scolastico Provinciale non possa decidere senza ascoltare le autorità locali, che sono i primi rappresentanti dei cittadini eletti nelle loro città, prima di stabilire se si debba formare o no una classe prima”.

“Ribadiamo, in particolare, che la situazione nel forese costringerebbe gli alunni che si iscriveranno il prossimo anno a dover “emigrare forzatamente” in altre scuole del territorio, negando quelle comunità – troppe volte dimenticate e abbandonate – un servizio fondamentale, quello dello studio, soltanto perché non tornano i numeri. Oltretutto, i numeri, seppur “risicati”, (e comunque oltre 10 unità nel forese) potrebbero consentire quelle deroghe previste per i paesi isolati o di montagna anche a seguito della pandemia”.

“Infatti – affermano -, l’emergenza Covid-19 ha reso evidente la necessità di evitare classi denominate “pollaio” e di garantire il distanziamento degli alunni come nel caso in questione, ma soprattutto, l’importanza del valore delle comunità, e della scuola. Il diritto all’istruzione è un diritto prioritario: dall’art. 34 della Costituzione deriva la necessità di elidere ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l’istruzione sia generalizzata”.

“Per queste motivazioni – chiudono – saremo vicino ai sindaci e agli assessori alla scuola di Ravenna e Cervia, dei consigli di zona per sostenerli in questo momento di confronto con il dirigente scolastico provinciale e regionale e far sentire loro la vicinanza nostra e delle famiglie che si trovano ad affrontare un disagio importante insieme a quello di poter continuare a far vivere le nostre comunità territoriali. E guarda caso questa situazione complicata riguarda proprio il Progetto a ridosso tra i due comuni Ic1, che sta dando ottimi risultati anche in termini di aggregazione e confronto dalla sua costituzione, che partendo dalla scuola si estende a sicurezza, sanità e socialità”