Scuola di musica “Doremi” di Bagnacavallo, continuano i corsi individuali in presenza e quelli online

Continua anche in questo periodo particolare l’attività della Scuola comunale di musica di Bagnacavallo (gestita dall’associazione Doremi), alla quale risultano iscritti al momento 198 allievi dai 6 anni in su. I corsi proseguono con lezioni individuali in presenza presso le sedi comunali, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid, ma anche online.

“Naturalmente la nostra scuola non ha potuto far partire alcuni dei progetti che tanto ci tenevano uniti – spiega Patrizia Betti, referente dell’associazione Doremi – e cioè Orchestr’insieme, canto corale, musica da camera e la propedeutica per i bimbi dai 4 ai 6 anni, che sono un nostro fiore all’occhiello. Cerchiamo comunque di portare avanti la didattica e abbiamo preso l’attuale come un periodo di crescita degli allievi, anche se sappiamo bene che suonare insieme, con tutta la socializzazione che ne segue, aiuta a crescere musicalmente”.

“Il nostro obiettivo è in ogni caso continuare la tradizione e fare arrivare sempre più la musica a tutti. Non importa il genere, l’importante è dare la possibilità a chiunque di avvicinarsi a questo mondo dove i suoni, le melodie, le armonie portano a esprimere il proprio essere. La musica è infatti un linguaggio universale, aperto, capace di parlare a tutti e comprensibile da parte di tutti; un linguaggio adatto ad aggregare, al di là di ogni barriera etnica, culturale e linguistica. Ecco – conclude Patrizia Betti – questo è il nostro obiettivo fondamentale e primario: far conoscere e amare la musica alle persone di ogni età e provenienza sociale e culturale, ponendo l’accento sulla grande varietà dei generi musicali e sull’inesauribile ricchezza delle loro sfumature”.

La scuola comunale di musica Doremi propone corsi di basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba e saxofono.