Bassa Romagna: nuovo riconoscimento per Energy@School grazie al concorso “L’Europa è qui!”

Dopo i Regiostars Awards dell’Unione Europea, il progetto Energy@School dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si aggiudica anche il concorso regionale “L’Europa è qui!”.

L’iniziativa era rivolta a tutti i beneficiari di Interreg, il programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per la cooperazione tra regioni dell’Unione europea, con lo scopo di valorizzare le azioni rivolte ai cittadini messe in campo grazie all’Europa.

Grazie al premio, la Bassa Romagna sarà tra i testimonial nella campagna di comunicazione che la Regione promuoverà sul nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027.

Le premiazioni si sono svolte venerdì 12 febbraio sul canale Facebook della Regione Emilia-Romagna e hanno visto gli interventi della vicepresidente della Regione Elly Schlein, dell’assessore regionale Vincenzo Colla e dei direttori generali Morena Diazzi e Francesco Raphael Frieri.

“L’Europa si è risvegliata in modo straordinario con la crisi pandemica e stiamo vedendo un piano di investimento per un futuro migliore per le persone e per il pianeta – ha dichiarato la vicepresidente Elly Schlein -. Tre sono le priorità cruciali individuate: la transazione ecologica, la trasformazione digitale e la coesione sociale. Immaginiamo un futuro che non sia un ritorno alla normalità di prima, ma migliore, e per farlo servono una ripresa inclusiva, un nuovo lavoro di qualità. Abbiamo scelto di incrociare gli obiettivi di sviluppo con la neutralità carbonica e vogliamo raggiungere il 100% di fonti rinnovabili entro il 2035: sono sfide che potremo vincere soltanto insieme, se ciascuno farà la sua parte. Voglio fare le mie personali congratulazioni ai progetti che saranno testimonial di queste nuove politiche, tutti davvero significativi per il cambiamento”.

Energy@School è il progetto che promuove le buone pratiche per la riduzione dei consumi nelle scuole pubbliche, allineandosi con gli obiettivi dell’Agenda europea 2030 per lo sviluppo sostenibile. Attraverso un approccio internazionale che ha previsto dal 2016 al 2019 corsi di formazione per i docenti e laboratori didattici per gli studenti, il progetto ha rafforzato le competenze nel campo dell’efficientamento energetico e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, favorendo quindi un cambiamento culturale sui temi energetici. Coordinato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha coinvolto partner di sette Paesi europei, ha visto la partecipazione di oltre 40 scuole in tutta Europa, e in Bassa Romagna l’istituto comprensivo “Luigi Battaglia”; ora è in cantiere il progetto “Target-CE”, anch’esso beneficiario di fondi europei, per estendere i risultati a tutti gli alunni delle scuole medie dell’Unione.