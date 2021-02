I ragazzi di UPpunto intervistano Vania Rivalta e Stefano Mazzesi animatori della casa editrice Clown Bianco

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Clown Bianco: lui scrittore, lei giornalista, tutti e due editori

Questa settimana abbiamo deciso di intervistare Stefano Mazzesi e la moglie Vania Rivalta, fondatori della casa editrice “Clown Bianco”, nata nel 2016. Vogliamo ringraziarli per il tempo che ci hanno dedicato e per essersi resi disponibili a testimoniare come semplici idee e desideri possano dar vita, lavorandoci, a fantastici progetti. Stefano e Vania sono perciò per noi ragazzi un esempio di come avere ambizioni e impegnarsi per raggiungerle porti a un traguardo di cui non si può fare altro che essere sereni e soddisfatti.

Stefano, ha sempre pensato di diventare scrittore?

Stefano: “No, assolutamente. Sebbene abbia cominciato a scrivere che ero molto piccolo, il mio primo libro è stato pubblicato quando avevo 50 anni, era il 2012. Fino a quel momento mai avevo pensato di proporre ad un editore un mio scritto.”

Come ci si crea un proprio spazio in un mondo complesso come quello dell’editoria?

Stefano: “Mia moglie Vania ed io abbiamo fondato la casa editrice “Clown Bianco” cinque anni fa e ancora stiamo cercando di capire come fare, dato che il mondo editoriale è un settore dove muoversi risulta davvero difficile. In Italia si legge poco, soprattutto, tra i giovani. Infatti, anche durante le presentazioni dei nostri autori la maggioranza del pubblico ha un’età adulta. Questa carenza di lettori crea una difficoltà nella scelta dei testi da pubblicare.”

Vania: “Credo che un proprio spazio lo ci si possa ritagliare lavorando sulla proposta. Più riesci a identificarti con quello che pubblichi, più credi in quello che pubblichi, più riesci poi a proporlo. Il libro, pur essendo un prodotto speciale, è sempre un prodotto; dunque si deve trovare qualcuno che in tale prodotto si riconosca, che detto così sembra una cosa brutta. Però quello che le piccole case editrici come la nostra fanno, in realtà, è cercare di coniugare un libro che conquisti una certa nicchia con un livello di qualità medio-alto. A differenza dei grandi gruppi editoriali, infatti, noi non siamo presi dall’ansia di chiudere il bilancio in attivo con numeri stratosferici e per questo possiamo permetterci di fare meno uscite, concentrandoci così sulla qualità, selezionando i manoscritti in maniera molto severa e attenendoci a determinati punti di riferimento da rispettare: insomma, al di sotto di un certo livello non vogliamo scendere.”

Com’è nata l’idea di aprire una casa editrice?

Vania: “È nata ‘per scherzo’ e dopo cinque anni siamo qui a fare sul serio. Io facevo la giornalista, ma potrei dire che fosse un percorso concluso. Così, un po’ per gioco, essendo comunque noi lettori voraci, ci siamo detti perché non provare a diventare editori esclusivamente digitali. Ci ha sorpreso che, poco dopo aver dato l’annuncio sui social, ci sono subito arrivati diversi manoscritti. Tuttavia, quando facevamo la proposta della pubblicazione in digitale, sia gli autori sia i lettori chiedevano il cartaceo. Abbiamo perciò deciso di fare questo passo e, piacendoci il meccanismo, abbiamo cercato di fare anche quello successivo, ovvero cercare un promotore che aprisse le porte alla distribuzione, quella che fa in modo che i libri pubblicati arrivino in tutte le librerie d’Italia. È un ingranaggio fondamentale, senza cui è difficile che una casa editrice riesca a lavorare.”

Da dove nasce l’idea del nome ‘Clown Bianco’?

Stefano: “Nasce dal mio primo romanzo, quello pubblicato grazie ad Eraldo Baldini e che tra l’altro abbiamo appena ripubblicato. Il personaggio di un clown bianco raffigurato da un tatuaggio nel romanzo è piuttosto importante, quindi diciamo che è stato un omaggio al libro.”

Vania: “È stato un omaggio anche a David Bowie per quanto mi riguarda!”

Quanto le nuove tecnologie, come i social network, possono aiutare nella diffusione della propria idea di editoria?

Stefano: “Senza utilizzare le nuove tecnologie è impossibile lavorare, ormai ogni forma di promozione passa da lì: l’annuncio della pubblicazione di un libro, la sua presentazione, la sua pubblicizzazione, le recensioni… Prendiamo ad esempio le presentazioni, fino a poco tempo fa si svolgevano dal vivo, ora con il lockdown fare presentazioni di questo tipo nelle librerie non è possibile. Ora sono quindi online, su Facebook per esempio, in modo che gli autori le possano fare da casa. Tuttavia, bisogna considerare anche l’aspetto economico, se presenti un libro in libreria, lo spettatore lo ha davanti, lo può vedere, toccare, magari sfogliare. Se è online, invece, lo spettatore queste cose non le può fare, a meno che non acquisiti il libro, e per farlo deve andare in libreria. Questo, alla fine, disperde i compratori, soprattutto quelli occasionali.”

Generalmente pubblicate solo libri di autori già affermati o anche di autori sconosciuti?

Stefano: “Abbiamo pubblicato esordienti, abbiamo pubblicato autori noti, non c’è una regola. L’importante è quella che noi riteniamo essere la qualità del testo, come dicevamo prima. Abbiamo dei paletti su cui non prendiamo scorciatoie. Il testo deve avere certe caratteristiche. Essendo piccoli editori, non possiamo metterci a fare concorrenza sul numero dei grossi nomi. Chiaramente i grossi nomi possono pubblicare qualsiasi cosa e vendono. Noi no: se sbagliamo un libro ci rimettiamo dei soldi. La Mondadori se lo può permettere, Clown Bianco no.”

Com’è riuscito a pubblicare il suo primo libro?

Stefano: “Penso sia importante che qualcuno creda in te e sappia cosa cercare. Conoscevo da anni, Eraldo Baldini, un autore di Russi piuttosto famoso a livello europeo, essendo io un grande lettore. Avevo finito il mio manoscritto e all’età di cinquant’anni ho deciso di proporlo a lui che curava una collana con Foschi Editore. Un pomeriggio, mi ha chiamato, e mi ha detto che il mio libro gli interessava e intendeva pubblicarlo. Da lì si è messa in moto la macchina. Poi ne ho pubblicati altri e il giochino ha cominciato a piacermi.”

Pensa di lavorare soprattutto sulla produzione di libri o di dedicarsi prevalentemente alla casa editrice?

Stefano: “Mi piace tantissimo scrivere – sto infatti finendo in questi giorni un romanzo che uscirà a gennaio del prossimo anno – e mi piace moltissimo leggere i manoscritti che ci mandano. Sono molti, ne arrivano tre/quattro al giorno, ed aumentando sempre di più la loro qualità è diventato di conseguenza più difficile, ma più bello, giudicarli. Inoltre, c’è ovviamente il piacere e la soddisfazione di vedere una tua creatura, una casa editrice costruita in tre: una giornalista, un autore e un libraio (Matteo). Mi piace il mestiere dell’editore e mi piace moltissimo scrivere, se riuscissi a fare entrambe le cose sarebbe stupendo.”

Al giorno d’oggi pare che chiunque possa scrivere un libro (ministri, sindaci, presidenti della ragione…), ma esiste un mercato per tutti questi scrittori, ed è veramente così facile diventarlo?

Vania: “No, lo spazio non c’è. Vediamo la cosa dal lato positivo. Fabio Volo, non ho nulla contro di lui – cito l’esempio più eclatante, o quello di Rocco Casalino – scrivono un libro e questo porta in libreria gente che altrimenti non ci sarebbe mai andata, ed è un successo, una cosa bella, ci guadagniamo tutti. Però, il mercato editoriale italiano è saturo, e questo è un problema. Ogni giorno ci sono circa cento uscite con grandi gruppi che riempiono di quantità di copie le librerie. Per cui è chiaro che le case editrici medie e piccole faticano a mostrarsi. Il mercato è difficile, è pieno di proposte di grandi nomi che se non fossero tali difficilmente sarebbero riusciti a pubblicare qualcosa.”

Stefano: “Ho un foglietto che tengo sempre davanti al computer e che leggo all’esordiente che si avvicina per proporci qualcosa. Sono i dati di vendita in percentuale dei libri in Italia. L’80% dei libri vende meno di cento copie, solo il 4% supera le mille copie. I libri che vendono 20/30 mila copie si possono definire successi e ce ne saranno in media due o tre ogni anno. Se vendi meno di cento copie non riesci a pagare neanche la tipografia, è un problema grande.”