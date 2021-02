Progetto MozArt, studenti della Pescarini di Ravenna e Faenza imparano la musica e la creano

Scoprire per la prima volta il linguaggio musicale e creare un prodotto per esprimere la propria creatività. Questo l’intento del progetto “MozArt” appena avviato, a cui partecipano 14 ragazzi dei corsi per Operatore Meccatronico, Operatore degli Impianti Elettrici e Operatore degli Impianti Termoidraulici della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri di Ravenna e Faenza.

Il laboratorio, che si svolge fino ad aprile nelle rispettive sedi della Scuola, ha una durata complessiva di 60 ore ed è condotto dall’esperto in linguaggi musicali contemporanei Ernesto Pezzi, dal designer Alex Rivoli e dal tecnico del suono Andrea Tabanelli.

“L’impegno della Scuola Pescarini – afferma il Direttore Luciano Casmiro – mira ad una formazione integrata che contribuisca alla massima crescita personale, umana ed educativa degli allievi, anche attraverso la creatività. In questo caso è la musica ad affiancarsi e ad arricchire la preparazione fornita dai corsi professionalizzanti”.

MozArt, giunto quest’anno alla quarta edizione, è finanziato dalla Regione Emilia Romagna e ideato da Ernesto Pezzi e Donato D’Antonio, coordinatore didattico artistico della scuola di musica Sarti di Faenza, a cui è affidato anche il coordinamento. Oltre agli studenti della Pescarini, quest’anno partecipano al progetto anche le scuole primarie Gulli e Don Milani, la scuola media Bendandi e il liceo Torricelli-Ballardini di Faenza.

La prima parte del progetto verterà sullo studio panoramico della musica contemporanea e sui principali generi musicali, tramite un percorso a ritroso che va dalla musica Trap al Blues. I ragazzi si concentreranno poi sulla produzione di suoni e “rumori”, anche attraverso la ricerca dell’effetto “Larsen”; trasformeranno gli attrezzi del loro futuro mestiere (meccatronico, idraulico ed elettricista) in strumenti musicali e, con l’aiuto di microfoni, mixer e registratori digitali, si cimenteranno nel campionamento (una tecnica di produzione musicale attraverso cui si seleziona un audio esistente e lo si riutilizza in una nuova creazione) e nel Remix di brani, dando vita a progetti musicali originali che verranno mostrati al pubblico con le opportune modalità.

In un secondo momento gli studenti cureranno gli aspetti di marketing e personal branding legati alle loro nuove creazioni: dalla scelta del nome artistico e dell’immagine da veicolare, alla selezione dei canali su cui distribuirle.