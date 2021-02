Eletti i nuovi Direttori di Dipartimento dell’Alma Mater

Si è concluso il procedimento elettorale per il rinnovo di trentuno su trentadue Direttori di Dipartimento dell’Università di Bologna, per il triennio 2021/2024. Si sono concluse le elezioni per scegliere i Direttori di 31 Dipartimenti dell’Alma Mater. Il Direttore del DEI, prof. Claudio Melchiorri, completerà il suo mandato il 20 dicembre 2021.

I nuovi Direttori dei Dipartimenti dell’Università di Bologna entreranno in carica a partire dal prossimo 5 maggio, dieci dei quali sono stati riconfermati.

Confermati per il triennio 2021/2024:

Prof. Luigi Canetti – Beni culturali – DBC

Prof. Giacomo Manzoli – Delle Arti – DAR

Prof. Santi Mario Spampinato – Farmacia e Biotecnologie – FaBiT

Prof. ssa Lucia Manzoli – Scienze biomediche e neuromotorie – DIBINEM

Prof. Michele Caianiello – Scienze giuridiche – DSG

Prof. Pierluigi Viale – Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC

Prof. Giuliano Bettini – Scienze mediche veterinarie – DIMEVET

Prof. Filippo Andreatta – Scienze politiche e sociali – SPS

Prof. Giovanni Molari – Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL

Prof. Claudio Stefanelli – Scienze per la Qualità della Vita – QUVI

I nuovi Direttori eletti 2021/2024:

Prof. Fabrizio Ivan Apollonio – Architettura – DA

Prof. Marco Lucarini – Chimica «Giacomo Ciamician» – CHIM

Prof. Andrea Mazzanti – Chimica industriale «Toso Montanari» – CHIMIND

Prof. Nicola Grandi – Filologia classica e Italianistica – FICLIT

Prof. Giovanni Matteucci – Filosofia e Comunicazione – FILCOM

Prof. Andrea Cimatti – Fisica e Astronomia – DIFA

Prof. Maurizio Gabbrielli – Informatica – Scienza e Ingegneria – DISI

Prof. Stefano Gandolfi – Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM

Prof. Alfredo Liverani – Ingegneria industriale – DIN

Prof. ssa Francesca Gatta – Interpretazione e Traduzione – DIT

Prof. Maurizio Ascari – Lingue, Letterature e Culture moderne – LILEC

Prof. Fabrizio Caselli – Matematica – MAT

Prof. Gianandrea Pasquinelli – Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES

Prof.ssa Elvira Cicognani – Psicologia – PSI

Prof. Angelo Paletta – Scienze aziendali – DiSA

Prof. Alessandro Chiarucci – Scienze biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA

Prof. Maurizio Fabbri – Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin» – EDU

Prof. Matteo Cervellati – Scienze economiche – DSE

Prof. Carlo Trivisano – Scienze statistiche «Paolo Fortunati» – STAT

Prof.ssa Claudia Golino – Sociologia e Diritto dell’Economia – SDE

Prof.ssa Francesca Sofia – Storia Culture Civiltà – DiSCi