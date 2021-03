Genitori e insegnanti di Ravenna scendono in piazza per dire “No alla chiusura delle scuole”

“La scuola a scuola” è questo lo slogan della manifestazione in programma oggi, lunedì 1° marzo, alle 18:30 in piazza del Popolo a Ravenna, organizzata da un gruppo di genitori di Ravenna per dire “no alla zona arancione scuro e alla chiusura delle scuole”.

L’invito a partecipare all’evento di questo pomeriggio è rivolto alle famiglie, al personale delle scuole e “a tutti coloro che abbiano a cuore i bambini più di ogni altra cosa”, come riporta il post lanciato sui social da alcuni genitori che aggiungono di presentarsi in piazza “tutti muniti di mascherina, rispettando il distanziamento e con cartelloni che riportano #lascuolaascuola da appendere poi nelle cancellate delle rispettive scuole”.

“I protocolli di sicurezza attuati nelle scuole, rispettati con grande impegno dai bambini e da tutto il personale scolastico hanno dimostrato in questi mesi di essere efficaci nella prevenzione ed efficienti per contenere eventuali contagi. – proseguono i genitori – Nella consapevolezza della situazione epidemiologica ma per proteggere i nonni, categorie più fragili e a rischio, per garantire il diritto dei bambini alla scuola che per loro è socialità e vita, per solidarietà tra mamme che si sentono sempre più colpite come donne nel diritto al lavoro, diremo il nostro NO manifestando, nel rispetto della normativa vigente”.

Due giorni fa i genitori e gli insegnanti di Priorità alla Scuola Bologna hanno manifestato in piazza Maggiore a Bologna ed in questi giorni si stanno organizzando nuove mobilitazioni contro la chiusura delle scuole a livello nazionale con il passaggio delle Regioni in zona arancione scuro.