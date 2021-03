Cgil Ravenna: “Chiusura scuole. Chi resta a casa coi bimbi se le attività produttive non sono sospese?”

La Fp Cgil Ravenna rivolge una lettera aperta alle amministrazioni locali, alle aziende e alle cooperative “per sottolineare alcune problematiche legate al particolare momento vissuto dal territorio per effetto della recrudescenza della pandemia”

“Nelle ultime settimane – scrivono da Cgil – stiamo purtroppo assistendo a una recrudescenza della pandemia, che condiziona pesantemente le nostre vite da ormai oltre un anno. Abbiamo vissuto periodi di chiusure complete e riaperture, negli ultimi mesi c’è stato un grande sforzo per l’aumento della tracciabilità e dallo scorso gennaio è partita la campagna vaccinale. Dalla settimana scorsa il territorio ravennate è purtroppo tornato in grande emergenza; sono state introdotte ulteriori misure restrittive e si è di nuovo in prima linea nella battaglia al Sars-cov2. La Regione Emilia Romagna ha deciso di aumentare le limitazioni nel tentativo di arginare quanto possibile la diffusione del Covid, ma ciò ha portato a nostro avviso dei risvolti degni di attenzione”.

“La chiusura delle scuole – avanzano – è sempre un atto estremo, doloroso e ponderato e non possiamo negare che la Didattica Integrata e la Didattica A Distanza non assolvono a tutte le esigenze formative degli alunni e soprattutto, in assenza di altre iniziative, lasciano in difficoltà le famiglie. Mentre per le scuole superiori e le università si può ragionevolmente pensare a una gestione autonoma degli studenti della giornata scolastica, per i gradi inferiori di scuola è impossibile pensare alla stessa capacità di provvedere a se stessi da parte degli alunni. Sorge allora spontanea una domanda. Chi rimane a casa con i bambini se le attività produttive non sono sospese? I nonni, quando sono disponibili, spesso sono a loro volta soggetti fragili, e in un momento come questo, dove il virus circola per lo più tra bambini e ragazzi, lasciare a loro la custodia dei minori potrebbe potenzialmente aumentare il contagio in una fascia d’età non ancora vaccinata. E qualora i nonni fossero disponibili, saprebbero aiutare i bambini a gestire pc, connessioni , webcam, allegati, mail ecc?”

“A noi pare evidente che la soluzione non possa essere questa, o quantomeno ,che l’affidamento ai nonni, laddove le famiglie possano usufruirne, non sia risolutivo. Chiediamo, quindi, alle amministrazioni comunali in primis di attivare tutto quanto possibile per far sì che i genitori possano seguire i figli, a casa per la chiusura delle scuole, senza alcun danno economico – continuano da Cgil, – Chiediamo che siano riattivate tutte le modalità di lavoro agile d’emergenza, nella misura massima possibile per i dipendenti che ne facciano richiesta. Laddove le mansioni non siano esplicabili da remoto, vanno messi in campo altri strumenti come: congedo straordinario, concessione di ferie o banca ore, attivazione della formazione a distanza, utilizzo di ferie solidali o banche ore solidali, bonus per baby sitter”.

“Si tratta di azioni da mettere in campo immediatamente, poiché già dallo scorso 2 marzo le lavoratrici e i lavoratori sono a casa con i figli senza sapere se avranno diritto o meno alla retribuzione e in quale misura. È certamente un momento di estrema difficoltà, che giunge dopo un anno faticoso e doloroso, ma la Fp Cgil crede che ogni ulteriore sforzo, necessario e doveroso fino al raggiungimento dell’immunità della popolazione tramite vaccino, debba essere accompagnato da strumenti tali da consentire alle famiglie di avere una strumentazione risolutiva a garanzia della sicurezza e dignità loro e dei propri familiari” concludono da Cgil.