Massa Lombarda. Nuovi interventi nelle scuole per migliorare la connessione

Una maggiore e migliore connessione per le scuole di Massa Lombarda. L’Amministrazione comunale sta infatti portando avanti in questi giorni alcuni interventi in tre scuole dell’Istituto comprensivo “Francesco D’Este”: la scuola media “Salvo D’Acquisto” e le elementari “Quadri” e “Torchi”.

Gli interventi, per un investimento totale di 15mila euro, hanno previsto il raddoppio della copertura wifi in tutti gli spazi, comprese le palestre e le aree verdi all’esterno dei plessi, il cablaggio di ogni aula, compresi i locali adibiti a didattica per ragazzi e ragazze con disturbi specifici dell’apprendimento, le aule non utilizzate e i locali usati per la guardiola e la bidelleria.

“Si tratta di un potenziamento davvero rilevante per le nostre scuole, che consentirà di migliorare enormemente la qualità della connettività negli istituti – spiega l’assessore Informatizzazione e Semplificazione amministrativa Stefano Sangiorgi -. In questo periodo di pandemia intervenire su queste infrastrutture è assolutamente fondamentale per assicurare al personale scolastico e agli studenti tutti i servizi di cui hanno bisogno”.

Per la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Francesco D’Este” Giovanna Castaldi “questo nuovo e importantissimo intervento sui plessi scolastici di Massa Lombarda vede l’Amministrazione comunale al fianco della scuola in un investimento di risorse comuni che porterà enormi benefici al lavoro degli insegnanti e degli alunni”.

A questi interventi si aggiungono quelli effettuati qualche mese fa per sostituire l’intero impianto telefonico della segreteria e della direzione delle scuole “Salvo D’Acquisto” per un investimento di ulteriori 1.500 euro, dotando la scuola di un centralino principale e funzionalità aggiuntive per ogni singola postazione di lavoro.