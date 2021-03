“Ravenna per la scuola” lancia una petizione Contro la Dad e organizza una nuova manifestazione domenica 14 marzo

“Domenica saremo in piazza Kennedy a Ravenna sempre alle 16, per gridare ancora più forte NO ALLA DAD, perché noi non ci arrenderemo”. È quanto annuncia il gruppo “Ravenna per la scuola – Persone Contro Dad”, tramite la propria pagina facebook, lanciando anche una petizione ” PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA e per la difesa dei DIRITTI di BAMBINI, BAMBINE, RAGAZZI e RAGAZZE di RAVENNA “. La manifestazione (sottolineano i promotori “adottando tutte le precauzione necessarie” ) in programma domenica 14 marzo, sarà anche l’occasione per raccogliere le firme per la petizione “NO DAD”, indirizzata al Sindaco di Ravenna, de Pascale.

L’obbiettivo è raccogliere almeno 1500 firme di persone residenti a Ravenna “possono firmare anche i nonni, gli amici, chiunque sia con noi in questa battaglia purché residente a Ravenna! – spiegano – Ogni giorno saremo sempre di più perché così si fa la rivoluzione che parte dall’istruzione”. “La scuola in presenza è un diritto costituzionale ed un servizio essenziale – dichiarano da Ravenna per la scuola – La scuola deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire. Il nuovo DPCM rende possibile la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte dei Governatori anche in regioni gialle .

Genitori, studenti, insegnanti, educatori di Ravenna manifestano per scongiurare il rischio che questa chiusura possa protrarsi fino a giugno. Chiediamo immediate misure per la riapertura in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado”.

Gli organizzatori ricordano che alla manifestazione potranno partecipare anche i cittadini non residenti nel Comune di Ravenna con autocertificazione, distanziati e con mascherina, nel rispetto delle regole anti-covid

La petizione

Carissimo Sindaco De Pascale,

quello che le famiglie di Ravenna Le rivolgono con questa petizione è un appello accorato affinché Lei rappresenti i cittadini e le cittadine preoccupati per il destino dei propri figli, piccoli cittadini e cittadine anch’essi. Lei sa di poter contare su una comunità che collabora, una comunità responsabile, che difficilmente o quasi mai si lascia andare ad atti estremi anche quando le cose si mettono per il peggio; una comunità che cerca il dialogo con le istituzioni e non lo scontro. Dispiace sentir dire che il movimento intorno alla scuola “è troppo” in un territorio in cui abbiamo taciuto per mesi.

Noi e i nostri bambini e ragazzi abbiamo collaborato! Noi e nostri bambini e ragazzi abbiamo seguito con senso di sacrificio e attenzione tutte le indicazioni ricevute!

Sindaco, Lei si è espresso nei mesi più duri riconoscendo lo scarso valore della didattica a distanza per i bambini più piccoli e questo è stato uno dei primi comuni a riaprire le aree gioco per i minori: c’è sempre stata attenzione ai loro diritti. Le chiediamo di non dimenticarsi adesso di loro e i loro bisogni, di non dimenticare le loro istanze.

I bambini non fanno la spesa e non fanno “attività sportiva individuale”: vogliamo davvero chiuderli in casa, ancora, senza scuola e senza alcuna altra attività? Sindaco, Le chiediamo di rappresentarci e rappresentare i “suoi” bambini e ragazzi. Il 25 giugno dell’anno scorso, in una manifestazione nella piazza principale della Sua città, Piazza del Popolo, Lei era moralmente con noi a chiedere che venisse varato un piano straordinario per la riapertura delle scuole a settembre, per chiedere che venissero spese risorse per la scuola e adottate misure adeguate per poter rientrare, l’abolizione delle classi pollaio, un sistema di tracciamento sensato, aumento del personale, potenziamento dei trasporti.

Ad oggi però sul tavolo permangono impegni non assolti. Che ne è stato della sua promessa a ottenere tutto ciò? E’ davvero triste ritrovarci qui, 9 mesi dopo quella manifestazione e esattamente ad un anno di distanza dall’inizio della pandemia per dover constatare che proprio ora che le risorse sarebbero disponibili, che i fondi dall’Europa sono arrivati, non si pensa a come investirli nella scuola ma a come congegnare un sistema che ne permetta la chiusura anche in zona gialla, cioè in uno scenario di rischio “moderato” come unica risposta al problema (DPCM 02/03/2021), cosa peraltro possibile in base ad un parametro che valuta il tasso di positività di tutta la popolazione e non quella scolastica.

Noi riteniamo che questa situazione non sia più accettabile: è vergognosa.

Noi famiglie, bambini, ragazzi, insegnanti, educatori non accettiamo più che la scuola e quindi in nostri figli vengano sacrificati per primi: il diritto all’istruzione deve essere garantito e la “didattica a distanza” non lo garantisce.

Sindaco, ci rappresenti e rappresenti i “suoi” bambini e ragazzi.Per info Ravenna per la scuola