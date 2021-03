Anche in piena emergenza sanitaria il progetto Job Around the Sport non si ferma. Per il quinto anno, infatti, il format conferma la propria collaborazione di affiancamento agli studenti degli indirizzi sportivi dell’ITC Ginanni e Liceo Scientifico Oriani di Ravenna. Di quest’ultimo, precisamente gli alunni della classe terza e quarta, oggi hanno avuto modo di seguire in videoconferenza una docenza incentrata sul tema Il marketing applicato allo sport, approfondendo il binomio fra aziende e universo sportivo, binomio che segna un ininterrotto sviluppo e che si modifica quotidianamente nella ricerca di nuove possibilità per creare sinergie.

A portare le proprie esperienze sono intervenuti Nicola Masino, fondatore e proprietario del marchio di moda LAB84 e due testimonial d’eccezione come Alessia Polieri, nuotatrice della Nazionale Italiana e Samuele Cavalieri, pilota partecipante al campionato del mondo Superbike. Due atleti ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo, e testimonial del noto brand di abbigliamento ravennate, che hanno fatto del marketing e del corretto utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione un valore aggiunto nel processo di valorizzazione della propria immagine. Una crescita scandita da significative tappe di interazione con le realtà imprenditoriali locali in quel rapporto collaborativo di abbinamento delle proprie peculiarità finalizzato ad incontrare una platea sempre più ampia.

Nicola Masino (fondatore e proprietario di LAB84): “E’ stato per me un privilegio poter portare la mia esperienza in ambito imprenditoriale al cospetto di quella platea studentesca che rappresenta il nostro futuro. Vedere nei loro occhi, seppur attraverso lo schermo, quei sogni e quelle speranze che hanno caratterizzato anche il mio percorso è uno stimolo per alimentare con forza il nostro lavoro. Nella quotidianità operativa di LAB84 c’è tanto sport. La nostra volontà è quella di affinare sempre più la sinergia che alimenta il binomio tra la pratica sportiva ed il patrimonio del nostro tessuto territoriale rappresentato da eccellenze come Alessia Polieri e Samuele Cavalieri. Ambasciatori della Romagna nel mondo indossando i nostri colori”.

Alessia Polieri (atleta della Nazionale Italiana di nuoto): “Una bella esperienza che mi ha riportato alla mente anche il mio percorso didattico. La scuola deve alimentare con forza, specie in questo periodo così delicato, iniziative di questo genere perché stimolano l’apprendimento e la curiosità dei ragazzi. Sport e marketing fanno parte del mio quotidiano e poter interagire con quelli che saranno i professionisti di domani, a maggior ragione del nostro territorio, è sicuramente un modo per continuare a crescere vicendevolmente”.

Samuele Cavalieri (pilota Campionato del Mondo Superbike): “Mattinata splendida, speriamo di poter incontrare presto in presenza questi ragazzi che un giorno saranno i protagonisti del nostro tessuto imprenditoriale, economico e, perché no, sportivo. Insieme a LAB84 e la Polieri stiamo cercando di portare in giro per il mondo le eccellenze e le professionalità della nostra terra. Un percorso che passa inevitabilmente dalla capacità comunicativa e di interazione”.

La programmazione di Job Around the Sport per l’anno scolastico 2020/21 prevede la prossima docenza giovedì 25: il General Manager di OraSi Basket Ravenna Julio Trovato terrà una lezione alla classe quinta dell’indirizzo Sport Manager dell’ITC Ginanni. Si ringraziano le aziende Lab84, Ferrari Srl, Consar, Lidi Group, ReTra e Vittoria Ass.ni di Claudio Baldini per il sostegno al progetto.