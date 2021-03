Scuole più sicure: in arrivo fondi per l’edilizia scolastica dalla Regione Emilia Romagna

Dall’adeguamento sismico all’efficientamento energetico, dagli ampliamenti alle nuove costruzioni: l’Emilia-Romagna può contare su nuovi fondi per decine di interventi di edilizia scolastica, dagli asili alle scuole superiori, in tutte le province.

L’ammontare degli investimenti e le modalità per sfruttarli in tutti i comuni della regione, da Piacenza a Rimini, saranno illustrati lunedì prossimo in conferenza stampa dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dall’assessora alla scuola, Paola Salomoni.