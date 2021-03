I ragazzi di UPpunto chiedono agli studenti: come immaginate la scuola dopo la pandemia? come la facciamo ripartire?

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Che ruolo avremo noi studenti nella scuola del futuro?

È passato quasi un anno da quando abbiamo intrapreso questo progetto e oggi come allora ci troviamo a casa a seguire lezioni online, invece di essere a scuola circondati dai nostri compagni. Nell’ultimo anno la didattica a distanza (DAD), o come viene definita adesso didattica digitale integrata (DDI), è stata il centro di tanti dibattiti, sia politici che sociali, ma pochi discorsi hanno contemplato i veri protagonisti: gli studenti.

DAD e DDI sono acronimi che oggi vengono usati quotidianamente, e che quasi sicuramente diventeranno parte nel nostro linguaggio anche dopo la pandemia. Perché sì, c’è chi crede che la scuola vada cambiata radicalmente e che la DAD sarà parte fondamentale di questo cambiamento.

“La DAD resterà anche dopo la pandemia. È un patrimonio che non va disperso” afferma il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. “Dopo si tornerà in presenza facendo tesoro delle esperienze, bisogna allargare le nostre capacità” aggiunge. Non tutti sono d’accordo, ma sul fatto che la scuola italiana debba aggiornarsi e migliorarsi, non ci dovrebbero essere dubbi.

La quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore è il principale indicatore del livello di istruzione di un Paese. In Italia, nel 2019, tale quota è pari a 62,2%, un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (78,7% nell’Ue) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione: 86,6% in Germania, 80,4% in Francia e 81,1% nel Regno Unito. Questi indicati sono i dati dell’ISTAT, dati che mostrano una sostanziale differenza tra il nostro paese e il resto d’Europa. È su questi dati che bisogna lavorare per cambiare rotta.

Noi giovani con le nostre proposte dovremmo essere ascoltati con maggior frequenza e serietà, in quanto siamo noi che viviamo nel sistema scolastico, un sistema che attualmente pare obsoleto, che non incentiva gli studenti a dare il meglio di sé per essere competitivi nel mondo del lavoro.

Noi studenti della redazione di UPpunto fin da subito ci siamo impegnati nel diffondere il punto di vista dei ragazzi su queste tematiche. Lo scorso anno abbiamo fatto un’indagine conoscitiva sulla DAD, adesso vorremmo domandare agli studenti come immaginano la scuola dopo la pandemia, per cercare insieme nuove prospettive per il futuro, modi alternativi per far ripartire la scuola e farla ripartire al meglio. Siamo infatti convinti che noi giovani, se ascoltati, potremmo dare un reale contributo alla dura impresa della ripartenza del Paese, lavorando sul presente per creare il nostro futuro. E la scuola non può essere lasciata indietro.

