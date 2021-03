Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per personale ATA: chi può fare domanda

Il sindacato SNALS della provincia di Ravenna comunica che il Miur ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio scolastico 2021-23.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web MIUR POLIS-Presentazione On Line delle Istanze dal 22 marzo al 22 aprile 2021. Per compilare e inviare la domanda telematica occorre accedere al servizio utilizzando le credenziali SPID, o, in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio Istanze on Line.

“Il concorso ATA terza fascia è una selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d’esame) che permette di entrare e di lavorare come supplenti” spiega Maria Rosaria Strammiello, segretario del sindacato Snals.

Il Sindacato Snals di Ravenna fornisce supporto per la compilazione e l’inoltro della domanda, contattando il numero 0546.663800 attivo dal lunedì al venerdì sarà possibile ricevere una consulenza. Possono partecipare persone anche senza esperienza, purché in possesso dei requisiti necessari per lavorare nei ruoli Amministrativi, Tecnici o Ausiliari delle scuole.

I requisiti generali per partecipare al concorso terza fascia ATA sono:

cittadinanza Italiana o straniera, purchè in linea con le condizioni indicate nel bando;

età compresa tra i 18 e i 67 anni al 1° settembre 2021;

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

non rientrare nei casi che ostacolano o impediscono l’accesso all’impiego Di seguito i titoli di studio in base al profilo professionale di riferimento:

Collaboratore Scolastico (Bidello) : Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale (entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni);

: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale (entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni); Collaboratore Scolastico Addetti all’azienda agraria : Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale o operatore agro ambientale;

: Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale o operatore agro ambientale; Assistente Amministrativo : Diploma di maturità.

: Diploma di maturità. Assistente Tecnico: Diploma ti maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi richiesti vengono indicati nell’apposita tabella allegata al bando.

I titoli di studio conseguiti da cittadini stranieri sono validi, ai fini dell’accesso, solo se sono stati dichiarati equipollenti o equivalenti. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, generalmente, restano validi i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.