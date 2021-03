È in corso di svolgimento nella mattina di oggi, venerdì 26 marzo, in piazza Kennedy a Ravenna il “sit in dei piccoli”, azione concreta con cui Pas Ravenna da corpo allo sciopero dalla DaD, lanciato a livello nazionale per la giornata di oggi, per rivendicare la possibilità di una scuola sicura, in presenza, all’aperto.

Analoghe iniziative sono in programma in decine e decine di città italiane.

Foto 3 di 7













L’azione dimostrativa è stata organizzata suddividendo la piazza in diversi punti, ognuno dei quali animati da un insegnante o un educatore attorno a cui, distanziati e con le mascherine, si sono radunati alcuni bambini, suddivisi in base all’età.

Ogni gruppo ha dato vita ad un’attività dedicata, come letture, recitazione di filastrocche, attività di disegno, per dimostrare che fare scuola all’aperto, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, è possibile, sicuro e tutela il bisogno di bambini e ragazzini ad incontrarsi tra loro, con i loro insegnanti, salvaguardando l’aspetto relazionale.