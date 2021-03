Faenza, al via il laboratorio online gratuito per bambini sulla storia di Peter Pan

Un percorso gratuito in tre appuntamento online, ogni settimana a partire dal 1° aprile: All’isola che non c’è! è il laboratorio ideato per i bambini della scuola primaria all’interno di MEME, progetto di formazione teatrale organizzato a Faenza da Menoventi ed E Production, alla sua decima edizione.

Sarà Consuelo Battiston, attrice-autrice e co-fondatrice della Compagnia faentina a condurre il percorso, dedicato alla ricostruzione – attraverso il racconto condiviso – della storia di Peter Pan. Il percorso, realizzato con il Patrocinio del Comune di Faenza, si aggiunge al laboratorio per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Mistery attualmente in corso e al laboratorio per adulti di lettura inspirato alle favole di Andersen, appena concluso.

Nel laboratorio All’isola che non c’è!, si ricostruirà attraverso il racconto reciproco l’avvincente storia di Peter Pan scritta da Matthew Barrie, utilizzando travestimenti, oggetti usati in modo inconsueto, registrazioni di voci camuffate, giochi di luci e di ombre.

«Se una sera Peter Pan arrivasse nella nostra cameretta e ci regalasse un po’ di polvere di fata per volare verso l’isola che non c’è, di quali avventure saremmo capaci? Quali pensieri felici ci farebbero volare verso la seconda stella a destra? Quali paesaggi ci attendono, e chi abita la nostra isola che non c’è? E Capitan Uncino, è ancora lui l’acerrimo nemico di Peter e dei bambini sperduti? Di quale ferocia e scorrettezze è capace?».

A partire da queste domande, Consuelo Battiston condurrà le bambine e i bambini in un percorso che – dopo i tre appuntamenti on-line – proseguirà per chi lo desidera con altri 5 appuntamenti in presenza, che saranno realizzati a partire dal 22 aprile, se le normative lo permetteranno. I due percorsi – on-line e in presenza – sono separati, anche se collegati tematicamente.

MEME 2021

I percorsi di MEME, realizzati con il patrocinio del Comune di Faenza, sono da sempre dedicati ai cittadini e alle cittadine che vogliono avvicinarsi al teatro da una particolare prospettiva che li vede sperimentatori in primo piano. Con forza ancora maggiore in quest’anno particolare, Gianni Farina e Consuelo Battiston, ideatori e curatori di MEME, proseguono la strada della cittadinanza attiva proponendo laboratori che offrono un’immersione nella bottega di artisti professionisti, che guideranno una piccola comunità nella creazione di materiali teatrali in cui reale e fantasia si intersecano come un toccasana per menti e cuori: per liberare e condividere pensieri, immaginazioni, storie, voci nella bellezza esigente della ricerca artistica.

Informazioni

Struttura del percorso

3 incontri gratuiti online

1, 8, 15 aprile dalle ore 17 alle 17.45

5 incontri in presenza

22, 29 Aprile e 6,13, 27 Maggio dalle ore 17 alle 18.30 presso la Casa della Musica, via San Silvestro 136 a Faenza

Costo € 50,00

Il percorso online e quello in presenza sono collegati a livello tematico ma fruibili anche separatamente. È possibile quindi iscriversi in maniera indipendente ai due percorsi. Le attività verranno gestite nel rispetto delle regole sanitarie di comportamento e gestione degli spazi aperti al pubblico.



Contatti per informazioni e iscrizioni sui laboratori

lab@e-production.org;

https://menoventi.com/allisola-che-non-ce/;

cell. 349.7629249 e 349.5824266.