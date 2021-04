Comune di Ravenna: al via il concorso rivolto alle scuole per la realizzazione del logo De.C.O.

Da oggi, 1° aprile, è aperto il bando per individuare il logo che indentificherà i prodotti che avranno ottenuto il marchio De.C.O. (Denominazione comunale di origine) che il Consiglio comunale ha recentemente approvato all’unanimità per tutelare e valorizzare le attività agroalimentari e artigianali locali.

Alla selezione possono partecipare tutte le classi degli istituti secondari di secondo grado del comune di Ravenna. Ogni classe potrà presentare un’unica proposta creativa.

Il marchio dovrà essere chiaro ed efficace, facile da riconoscere e memorizzare, inequivocabile nel significato, pratico e semplice da riprodurre su vari supporti e in varie dimensioni. All’istituto della classe vincitrice verrà consegnato un premio di 5mila euro da utilizzarsi per l’acquisto di attrezzature e sussidi per la didattica.

Le domande di partecipazione e il progetto del marchio De.C.O. dovranno pervenire al Servizio sportello unico per le attività produttive ed economiche all’indirizzo Pec attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it entro e non oltre le 13 di venerdì 28 maggio.

Il progetto dovrà contenere: elaborati grafici in formato vettoriale, in alta risoluzione e riproducibile in grande e piccolo formato; il manuale d’uso riportante la descrizione, le ragioni della scelta e la versione originale del marchio; una mini-campagna di comunicazione relativa al lancio del marchio.

Il bando e tutte le informazioni si trovano al seguente link: http://bit.ly/concorso-marchio-deco.