Nonostante la zona rossa, anche a Ravenna si riapre: dal 7 aprile in classe alunni e studenti fino alla prima media

Con la ripresa in presenza, a partire da mercoledì 7 aprile anche in zona rossa, dello svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni e dell’attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, riprendono anche le attività dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali con i consueti orari di funzionamento e tutti i servizi del diritto allo studio erogati dal Comune di Ravenna: trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola con le medesime modalità organizzative previste prima della sospensione.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contenente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” e nello specifico l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”.