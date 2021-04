CAVE CANEM / Ed è tornata la Pasqua. Sembra un ossimoro: la Resurrezione e noi ancora in lockdown

La questione dell’educazione dei tempi che viviamo è il tema di una nuova rubrica che chiameremo semplicemente CAVE CANEM (e leggendo scoprirete il perché di questo titolo). È proposta da docenti ed educatori cui interessa il rapporto con gli studenti, con la realtà e con l’attualità. Attraverso il legame con i ragazzi di UPpunto – che ospitiamo già da diversi mesi – è nata dunque l’idea di tenere questa nuova rubrica mensile che si intrecci alla loro e che tratti dell’emergenza educativa, quanto mai attuale e scottante, soprattutto in questo periodo. LA REDAZIONE

CAVE CANEM: “Un augurio di Pasqua” di Silvia Bezzi *

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea». Così recita una parte della sequenza pasquale, che riprende l’episodio dei Vangeli del sepolcro vuoto. Alcune donne (cambiano in base al Vangelo) si recano al sepolcro e lo trovano vuoto, primo segno della Resurrezione.

Anche quest’anno è tornata la Pasqua. Ed anche quest’anno è tornata la zona rossa. Dopo tutte le attese e le speranze riposte in questo 2021, la situazione che ci troviamo a vivere ci fiacca ancora, ci affatica questa pazienza, mentre i vaccini e il distanziamento ci spostano la speranza ancora nel futuro, con qualche disillusione che grava sui nostri pensieri. Si affastellano le domande in questa incertezza. Ed è tornata la Pasqua. Sembra un ossimoro: la Resurrezione e noi ancora in lockdown.

Ma la Pasqua che torna, anche se siamo più assopiti o più stanchi, ci ricorda che la speranza non è solo posticipata nel futuro, ma si affaccia nelle nostre vite, nel quotidiano. Nella concretezza di un masso rotolato e di un uomo che torna dai suoi amici, un uomo che fa toccare le sue ferite. E ha compiuto un gesto che tocca ancora noi oggi, con la promessa che ognuno di noi sia eterno e amato, e non sia più solo. In questi giorni di maternità, osservavo questo desiderio e questo bisogno di essere amati nei miei figli. L’ultimo arrivato ha un mese e mezzo. L’altra sera piangeva, sembrava incalmabile, poi, cullato tra le mie braccia si è abbandonato in un sonno profondo. Tutte le mamme lo vivono, quel momento di stupore in cui i figli si abbandonano su di loro, solo perché si sentono amati e cullati. Poco dopo mi hanno chiamato le sorelle più grandi, che avevano avuto un incubo. Si sono addormentate una con la mia mano e l’altra con un abbraccio. Così, mentre speravo di dormire di più la notte successiva, mi stupivo della loro fiducia e della loro capacità di abbandonarsi all’amore.

E mi è tornata alla mente una poesia di Sbarbaro, “Ora che sei venuta”, nella quale l’autore, ora che ha incontrato la donna, ‘bene tanto atteso’, dice che basta tacerle vicino.

Ma te la mia inquietudine cercava / quando ragazzo / nella notte d’estate mi facevo / alla finestra come soffocato / che non sapevo, m’affannava il cuore.

È lei che cercava da sempre, lei che cercava dell’inquietudine e nell’affanno del cuore (come non pensare a Sant’Agostino “et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te).

Il mio augurio di Pasqua è dunque che ognuno trovi ciò che plachi la propria inquietudine, che riconosca un bene tanto atteso nella propria giornata, come le braccia di una madre per i propri figli, anche tra quattro mura. Solo questo può spostare i macigni che oggi ci schiacciano.

* Silvia Bezzi è docente presso il Liceo Ricci Curbastro di Lugo