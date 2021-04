Il 9 aprile diretta streaming delle associazioni AIDO per la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi

La Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi per l’anno 2021 è indetta dal Ministero della Salute per il giorno 11 aprile, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e delle Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, con AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) come capofila.

Quest’anno, su impulso di AIDO (Associazione per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), la Giornata Nazionale sarà organizzata da una scuola, e avrà i giovani come protagonisti, all’insegna dello slogan, ideato proprio da loro, “AIDO chiama. Ruffini DONA”. Una collaborazione, questa – scrivono dalla sezione AIDO di Ravenna – che gratifica l’associazione nazionale perché i giovani sono il futuro, anche della donazione di organi, tessuti e cellule. E AIDO è da sempre al loro fianco. Da oltre 48 anni.

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 aprile, dalle 10 alle 12.30, i ragazzi dell’Istituto IIS Ruffini di Imperia trasmetteranno in diretta la Giornata nazionale sui canali social di AIDO nazionale, del Ruffini, delle Istituzioni nazionali e locali e delle testate di livello nazionale e locale che vorranno aderire.

Per quanto riguarda Aido, la diretta si potrà seguire sul sito dell’Aido – www.aido.it – e su https://www.facebook.com/Aido.onlus/ oppure su https://www.youtube.com/user/AIDONazionale .

I ragazzi del Ruffini, che curano la Giornata nel minimo dettaglio, a partire dalla sua stessa ideazione (idea, grafiche, scaletta, documenti progettuali, interviste, promo, clip, video), ne saranno la regia e i conduttori, facendo il punto della situazione della donazione e dei trapianti a un anno dalla pandemia da Covid-19.

E così, con il Direttore del Centro Nazionale Trapianti (CNT) Massimo Cardillo, si potrà scoprire una Rete italiana delle donazioni e dei trapianti che non solo ha retto l’urto della pandemia, ma che ha addirittura prodotto dei protocolli innovativi a livello mondiale e degli interventi da primato europeo.

Padrona di casa sarà la presidentessa di Aido Flavia Petrin che commenta: “Non possiamo nascondere la preoccupazione per un tasso di opposizione nelle terapie intensive sempre troppo alto e per l’aumento delle opposizioni alla donazione raccolte al rinnovo delle carte d’identità: dati odiosi che AIDO da sempre combatte promuovendo la cultura della donazione e il valore etico e sociale di quel semplice sì in grado di salvare il bene più prezioso: quello della vita”.

Hanno garantito la loro piena partecipazione sia Aido Emilia-Romagna, sia le sezioni della provincia di Ravenna. “Siamo orgogliosi di partecipare a un progetto ampio e innovativo per i ragazzi. Il trapianto è vita che concretizza il nostro sì alla donazione” dichiara il presidente di Aido Emilia-Romagna, Mauro Marchiani.

Cinzia Ghirardelli, presidentessa di Aido Ravenna, ricorda che “l’impegno dell’Aido non si concretizza solo in questa giornata ma in tutte le occasioni in cui è possibile sensibilizzare la cittadinanza alla donazione degli organi perché un sì alla donazione significa la possibilità di salvare la vita o migliorare le condizioni di salute di centinaia di persone in attesa di trapianto”.

In questa Giornata le Amministrazioni Pubbliche assumono e sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.