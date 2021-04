Domenica 11 aprile manifestazione “per la scuola in presenza” in piazza Kennedy a Ravenna

Questo pomeriggio, 11 aprile, alle ore 17:00 in piazza Kennedy a Ravenna è in programma una manifestazione “Per la scuola in presenza” in tutte le regioni, indipendentemente dal colore della zona, promossa da Ravenna per la scuola – Persone contro la Dad, a cui aderisce anche Priorità alla Scuola.

Oltre al prof. Andrea Contin del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” di Bologna, docente di Fisica ed Energie rinnovabili per il corso di Laurea in Scienze Ambientali a Ravenna, ci sarà anche Alessandro Luparini, fiorentino naturalizzato ravennate, che dirige a Ravenna dal 2014, la Fondazione Casa di Oriani-Biblioteca di Storia Contemporanea, dopo essere stato per oltre un decennio responsabile delle attività culturali ed editoriali dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia.

Gli organizzatori informano che possono partecipare anche i cittadini non residenti nel comune di Ravenna con autocertificazione, distanziati e con mascherina, nel rispetto delle normative anti-Covid.

“Il DL pubblicato in Gazzetta Ufficiale – affermano gli organizzatori – contrariamente a quanto annunciato, permette a governatori e sindaci di chiudere tutte le scuole per prime in non precisati casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio elevato di diffusione del virus o sue varianti. Restano dimenticati in Dad milioni di studenti dalla seconda media in poi”.