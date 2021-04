Faenza. Parte il progetto nazionale “Per Chi Crea” degli Studenti del Polo Faentino Torricelli-Ballardini

Da domani, martedì 20 aprile 2021, avranno inizio le prove generali, secondo le norme del DPCM in essere, per lo spettacolo degli studenti – musicisti liceali del Polo Torricelli Ballardini, che si cimenteranno in otto canzoni dei più grandi cantautori italiani: Dieci ragazze, Dio è morto, Il cielo è sempre più blu, Paracetamolo, Geordie, La guerra di Piero, La canzone di Marinella e Via del Campo.

Tra gli artisti scelti troviamo Fabrizio De Andre’, Rino Gaetano, Lucio Battisti con Mogol e Calcutta oltre ai mitici Nomadi e tanti altri. Queste verranno esibite da, tra gli altri, Vera Impellizzeri, Anna Patuelli, Elisa Cavina, Michele Folli, Emilio Censurato, Francesco Di Deco, Gaia Sorrentin, Simone Polletta, Carlo Dapporto, Giorgia Montevecchi, Maria Malpezzi, Alice Zauli, Sofia De Santis, Jacopo Guerra e Serena Bosi. Del gruppo tecnico di comunicazione e social invece fanno parte: Francesco Zauli, Lucia Fischetti, Monica Conti, Claudia Pumpignano, Mario Magnani, Edoardo Miserocchi, Alami Azeddine, Anna Tortolani e Dimple Tokas ed altri studenti del Polo seguiranno la parte logistica e etnico organizzativa.

Oltre alla parte comunicativa, i giovani studenti si stanno occupando anche della scelta di testi tra i brani più importanti del cantautorato italiano, da potere esporre nella durata dello spettacolo, che si terrà venerdì 30 aprile 2021. Il progetto fa parte del Progetto Chi Crea realizzato da Materiali Musicali, organizzatore del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, insieme alla Casa della Musica di Faenza, con il supporto del Ministero per la Cultura e della Siae a cura di Giordano Sangiorgi, Roberta Barberini, Samuele Ravaioli.