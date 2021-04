Presentata la II edizione di Progetto Futuro. Dalla Fondazione Cassa 20 borse di studio agli alunni delle Scuole Primarie del Comune di Ravenna

Si è tenuta oggi, 21 aprile, a Ravenna la presentazione della II edizione a.s. 2020/2021 del “Progetto Futuro”, assegnazione di 20 borse di studio destinate agli studenti del quinto anno della Scuola Primaria del Comune di Ravenna, dedicate agli alunni che si sono distinti per impegno scolastico, ma anche civile.

Sono intervenuti Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Eugenia Ferrara, Responsabile Attività Istituzionali della Fondazione Golinelli, Romeo Tasselli, Amministratore Delegato di SECAM Srl e la Prof.ssa Maria Giulia Cicognani, in rappresentanza dell’Ufficio Studi l’Ufficio X ambito Territoriale di Ravenna.

Obiettivo del Progetto Futuro è di favorire, nella comunità locale, la crescita del valore dello studio e nell’impegno sociale.

Consapevoli che al termine della attuale pandemia alcune problematiche di natura sociale saranno più diffuse, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Golinelli e Secam cercheranno con grande impegno di dare continuità al progetto e di seguire i giovani premiati nel loro percorso futuro per aiutarli nel corso del loro percorso scolastico.

Le domande, a cura degli Istituti Comprensivi del Comune di Ravenna, dovranno essere presentate entro il 3 luglio p.v. e la graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e comunicata alle Scuole.

Per consentire una equa distribuzione tra i Comprensivi, verranno premiati fino a 2 alunni per Istituto; nel caso ci fossero Scuole non aderenti, si procederà ad una redistribuzione delle borse di studio.

Le borse di studio offerte comprendono:

a) un breve percorso formativo da tenersi in presenza a cura di Fondazione Golinelli

b) l’erogazione di 500 Euro per ogni alunno

Per questo anno scolastico l’attività formativa sarà focalizzata sui temi del coding e della robotica creativa, ispirandosi alla cultura dei Makers. In questo modo, i ragazzi avranno modo di rafforzare e potenziare competenze trasversali e interdisciplinari, attraverso attività di tipologia STEAM sulle nuove tecnologie e sul loro impiego in diversi ambiti, da quello creativo/ricreativo, alle connessioni disciplinari, allo sviluppo delle competenze digitali di base. Le giornate di formazione si svolgeranno l’8, 9 e 10 settembre 2021 presso un Istituto Superiore di Ravenna.

Giovedì 16 settembre, alla presenza dei rappresentanti delle Fondazioni, di Secam e dell’Ufficio Scolastico, si terrà la cerimonia di premiazione, in occasione della quale avverrà la consegna delle borse di studio.

Mercoledì 28 aprile alle ore 15.30 è previsto un incontro online rivolto a genitori, insegnanti e Dirigenti, per offrire maggiori delucidazioni sull’iter di presentazione delle domande e sul progetto in generale, qui il link ed i dati per partecipare (ID riunione: 915 3035 2801 Passcode: 356646)