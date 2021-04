CAVE CANEM / “Labor omnia vicit improbus”, è l’intuizione di Virgilio che ci avvicina alla Festa del Lavoro

La questione dell’educazione dei tempi che viviamo è il tema di una nuova rubrica che chiameremo semplicemente CAVE CANEM (e leggendo scoprirete il perché di questo titolo). È proposta da docenti ed educatori cui interessa il rapporto con gli studenti, con la realtà e con l’attualità. Attraverso il legame con i ragazzi di UPpunto – che ospitiamo già da diversi mesi – è nata dunque l’idea di tenere questa nuova rubrica mensile che si intrecci alla loro e che tratti dell’emergenza educativa, quanto mai attuale e scottante, soprattutto in questo periodo. LA REDAZIONE

CAVE CANEM: “Labor omnia vicit improbus” di Tiziana Grillanda*

Labor omnia vicit / improbus (Georg. I, 145/146), il duro lavoro vince ogni difficoltà , è la grande intuizione virgiliana del lavoro in un’epoca in cui esso veniva considerato adatto solo agli schiavi. Per Virgilio la fine dell’età dell’oro non è la punizione di una colpa, ma segna l’intervento della provvidenza divina nella storia dell’uomo e il grande poeta latino dichiara una vera e propria teodicea del lavoro. In Georgiche I, 121-124 afferma infatti

“Pater ipse colendi

haud facilem viam voluit, primusque per artem

movit agros, curis acuens mortalia corda

nec torpere gravi passus sua regna veterno.”

È il padre Giove che decide di togliere l’uomo dal suo torpore, per chiamarlo a collaborare con lui attraverso la fatica del lavoro, che rende più acuto l’ingegno degli uomini. Dono quindi, non condanna. Virgilio è il poeta che ci introduce al Cristianesimo, senza rendersene conto; di lì a qualche secolo, la riforma di San Benedetto da Norcia, equiparando il lavoro alla preghiera con il suo “Ora et labora”, salverà l’Europa dalla barbarie in cui era caduta. Nel libro Il Cristianesimo e la formazione della civiltà Occidentale, C. Dawson, uno dei massimi storici del dopoguerra, scrive: “Fu la fatica disciplinata e incessante dei monaci che arrestò la marcia della barbarie nell’Europa occidentale e che rese di nuovo alla coltura terre che erano state abbandonate e spopolate al tempo delle invasioni… Uomini silenziosi, sterrando e costruendo, e altri uomini silenziosi, che non si vedevano, stavano seduti nel freddo del chiostro, affaticando i loro occhi e concentrando la loro mente per copiare e ricopiare penosamente i manoscritti che essi avevano salvato. Nessuno di loro protestava, nessuno si lamentava nessuno attirava l’attenzione su ciò che si faceva; ma poco per volta i boschi divenivano eremitaggio, casa religiosa, masseria, abbazia, villaggio, seminario, scuola e infine città”.

Questa nuova visione del lavoro ci ha regalato la vera coscienza di esso, come opera che collabora alla creazione divina, non avvenuta una volta per sempre, ma incessante nel presente , davanti agli occhi stupiti di un uomo che vorrebbe cancellare Dio dalla sua esistenza. Oggi, nella situazione drammatica di questa crisi pandemica, non solo desideriamo recuperare quello sguardo sul nostro lavoro quotidiano, ma lo riteniamo irrinunciabile e non più rinviabile. Se solo potessimo riscoprire uno sguardo come quello che il Maestro dei Mesi ha scolpito nel sec XII sulla porta del pellegrino, a est della Cattedrale di Ferrara, forse anche il nostro paese potrebbe ripartire. È il mese di Settembre, quello della vendemmia: la mano del contadino si protende verso il grappolo di uva con una letizia ineffabile e una cura del gesto, da farci desiderare ogni giorno di poter afferrare così ogni lembo di realtà che ci capita tra le mani, mentre svolgiamo il nostro lavoro.

* Tiziana Grillanda, professoressa di lettere, grande amante del mondo classico.

Maestro dei Mesi, Porta del pellegrino della Cattedrale di Ferrara