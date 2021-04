Degustazione di formaggi e vini “a distanza” per l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme

Per gli istituti alberghieri l’era Covid non ha significato solo “didattica a distanza” e rafforzamento delle misure preventive durante lo svolgimento dei laboratori ma, prima di tutto, “impossibilità di svolgere le manifestazioni” e quindi di poter fornire ai ragazzi iscritti la preziosa occasione non solo per testare le proprie capacità sul campo, ma anche di poter apprendere il mestiere dai professionisti che da sempre hanno portato la propria esperienza all’interno della scuola.

Se ancora una volta non è possibile organizzare “Formaggi Divini” ovvero le storiche serate dedicate all’abbinamento e alla degustazione delle eccellenze casearie e vinicole italiane, la fantasia e la voglia di fare dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme hanno consentito di trovare comunque una formula per servire in tavola un’ottima lezione di enogastronomia.

Partendo da un’idea di Sergio Scalegni, la prof.ssa Stefania Nannini e il collega, prof. Fabio Salvatori, hanno realizzato, con ottimi risultati, l’iniziativa “incontriamo le eccellenze enogastronomiche italiane nell’era del covid”; un evento destinato al pubblico scolastico ma non solo, che ha visto l’integrazione dell’attività pratica con la possibilità del collegamento a distanza.

Un piccolo successo: 345 visualizzazioni di FB, 95 su youtube; un’ottima conduzione, un’eccellente regia ma soprattutto, grandi ospiti d’eccezione: il dottor Giampaolo Giacobbo, giornalista e responsabile marketing dell’azienda agricola “Cà dei frati” di Sirmione, Mattia e Mirko, sommelier di “Cà dei frati” e il dottor Gennaro Testa, direttore marketing del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana.

In sala era presente la classe 4D dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, che ha potuto svolgere, se pur nel rispetto di tutte le normative di prevenzione Covid, la degustazione dei formaggi e dei vini, apprezzandone in particolare gli abbinamenti.

Un’ottima occasione per i ragazzi, sia quelli in sala che quelli in collegamento a distanza, per poter seguire una valida lezione relativamente alla valorizzazione del prodotto nazionale e alla sostenibilità della produzione. Per l’istituto è risultato un grande motivo di orgoglio l’apprezzamento che gli specialisti del settore, dottor Giacobbo e dottor Testa, hanno dimostrato nei confronti dei ragazzi, tra i quali si è distinto in particolare Luca Perugini, già vincitore del YCM 2019.

Grande soddisfazione è stata quella di poter comunque svolgere questa importante iniziativa, che fa comprendere quanto fantasia e buona volontà siano le ricette essenziali per poter superare anche i momenti peggiori.