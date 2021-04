Alla scuola Pescarini di Ravenna installata una colonna per la ricarica delle auto elettriche 

É ufficialmente entrata in funzione, nella sede di Ravenna della Angelo Pescarini scuola Arti e Mestieri, una colonna per la ricarica delle auto elettriche, assemblata e installata nei giorni scorsi per finalità didattiche dagli allievi e dai docenti del corso per Operatore degli Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici e Tecnico Elettrico con competenze di domotica.

Per testare lo strumento e mostrare ai ragazzi i risultati del proprio lavoro è stata ricaricata una Volvo XC40 Recharge, completamente elettrica, fornita per l’occasione dalla Concessionaria Fratelli Benelli di Ravenna.

I ragazzi hanno partecipato a tutte le fasi del progetto di realizzazione della colonna: dalla predisposizione della base su cui erigerla al cablaggio della centralina di comando e degli interruttori di alimentazione. Inoltre, allievi e docenti hanno configurato una rete wifi per permettere il controllo anche da remoto dei consumi nei veicoli ricaricati.

«Questo progetto – afferma il direttore della Scuola Pescarini Luciano Casmiro – è un’occasione che permette ai nostri allievi di sviluppare ulteriori competenze tecniche in linea con i cambiamenti della nostra società e con le richieste del mercato del lavoro, entrambi sempre più orientati verso i principi dell’economia circolare. Questo modello rappresenterà, molto probabilmente, un significativo sbocco lavorativo in un prossimo futuro, per il quale vogliamo essere preparati. Inoltre, l’installazione della colonna ci darà la possibilità di sperimentare in concreto altre buone prassi volte al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento ambientale».

La scuola Pescarini ha sviluppato un’attenzione crescente verso una formazione professionale basata sull’impiego delle nuove tecnologie al servizio del risparmio energetico, anche attraverso la domotica e le macchine a controllo numerico (PLC), entrambe materie di studio in alcuni dei corsi gratuiti dedicati ai ragazzi dai 15 ai 18 anni.