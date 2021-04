Conselice, continuano i lavori alle scuole di via Di Vittorio. I locali saranno pronti per l’avvio del prossimo anno scolastico

Continuano a ritmo serrato i lavori all’interno delle scuole secondarie di I grado di via di Vittorio, per i quali si prevede il rispetto dei tempi programmati e la predisposizione degli ambienti rinnovati per il prossimo anno scolastico. L’importo complessivo dei lavori è di 1.097.200 euro, di cui 442 mila finanziati e 655 mila di fondi propri.

I lavori si suddividono principalmente in tre tipologie.

In primo luogo, c’è un intervento di miglioramento sismico mediante il consolidamento dei solai di piano, la realizzazione di carpenteria metallica interna ed esterna a rinforzo della struttura in cemento armato esistente, interventi antiribaltamento per i tamponamenti esterni e tramezzature interne con realizzazione su tutta la superficie di intonaco armato. L’intervento comprende anche la demolizione dei controsoffitti di laterizio al primo piano e l’istallazione di nuovo controsoffitto anti-sfondellamento.

Quindi, è prevista la ristrutturazione del plesso consistente nel rifacimento dei servizi igienici, il rifacimento e la messa a norma dell’impianto elettrico e la realizzazione di controsoffitto anti-sfondellamento su tutto il pianterreno. Questo intervento comprende il rifacimento di tutto l’impianto di illuminazione che sarà realizzato a tecnologia a LED.

Infine, è previsto l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, consistenti nella compartimentazione dei locali interni a rischio specifico, in un nuovo impianto di illuminazione di sicurezza, nell’adeguamento dei sistemi di via di fuga e nel nuovo impianto antincendio con installazione di riserva di accumulo esterna

Completano l’investimento il rifacimento della rete fognaria scolastica delle acque bianca e nere, con l’installazione di nuove vasche biologiche.