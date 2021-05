Il nutrizionista della Nazionale di Calcio e dell’Inter incontra gli studenti del Liceo Scientifico di Ravenna

Matteo Pincella -biologo nutrizionista – ha incontrato oggi in video conferenza 6 classi del Liceo Scientifico Oriani. Professionista di alto livello, il Dott. Pincella dal 2016 è il nutrizionista della Nazionale maschile di calcio e al tempo stesso è il nutrizionista dell’Inter e Responsabile dei nutrizionisti nell’area performance e ricerca del Club Italia. Dal 2012 al 2019 in carico alla Juventus come Responsabile per le strategie nutrizionali volte all’alta prestazione sportiva (prima squadra e primavera).

Il tema conduttore della docenza è stato il binomio nutrizione e prestazioni sportive: l’importanza della dieta nello sport. In generale e, soprattutto per gli sportivi, la corretta alimentazione è fondamentale. ha spiegato Pincella: le cattive abitudini alimentari possono portare ad una inefficienza dell’organismo nel suo complesso e, nell’atleta, possono ridurre considerevolmente le performance sportive. In maniera dettagliata il Dott. Pincella ha elencato i principi nutritivi, soffermandosi sulla dieta dello sportivo: quali i pasti durante il periodo di allenamento, di pre- gara e di post-gara

“Utile e brillante lezione” l’ha definita il Dirigente Scolastico Gianluca Dradi ringraziando Giorgio Bottaro e Alma Sport Service per aver organizzato l’evento.

La docenza rientra nel progetto Job Around the Sport che affianca gli indirizzi sportivi del Liceo Scientifico Oriani e dell’ITC Ginanni creando occasioni pratiche nell’intento di illustrare agli studenti gli orientamenti e le professioni che potranno scegliere dopo il diploma (https://www.almasportservice.it/progetti/job-around-the-sport).