Lugo. Energie rinnovabili, scuola Codazzi-Gardenghi partecipa al contest “Anter Green Award”

La scuola primaria “Codazzi-Gardenghi” di Lugo partecipa alla settima edizione degli Anter Green Awards, il contest che premia le scuole che hanno aderito a “Il Sole in Classe”, progetto di educazione ambientale promosso da Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili). Il contest prevede la realizzazione da parte delle scuole partecipanti di un elaborato su sostenibilità e tutela ambientale partendo dalle bellezze paesaggistiche locali. Il claim di questa settima edizione è infatti “Le Bellezze d’Italia sono infinite, proteggiamole con le energie pulite”.

Nell’anno scolastico 2020-2021, il progetto è stato proposto in una versione online e ha visto la realizzazione di 120 elaborati, tra cui il video della scuola lughese. I cittadini possono votare l’elaborato preferito online fino al 14 maggio sul sito greenawards.anteritalia.org (link: https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-primaria-codazzi-gardenghi-lugo-ravenna/). Il video realizzato dalla scuola “Codazzi-Gardenghi” è visibile anche sul canale YouTube “AssociazioneAnterItalia”.

“La sostenibilità, il futuro del nostro pianeta e quindi l’uso di energie rinnovabili – commenta l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi – sono ormai da tempo tematiche fondamentali. Proprio per questo serve coinvolgere anche gli studenti e le giovani generazioni, che hanno già dimostrato di apprezzare e di interessarsi a discussioni e progetti su questi argomenti. I bambini della scuola Codazzi-Gardenghi, grazie anche al grande lavoro fatto dai loro insegnanti, hanno affrontato con grande interesse questo progetto, realizzando un video con disegni e frasi con cui hanno ricordato a tutti noi la necessità di rispettare la natura e l’ambiente”.

“Il Sole in Classe” è un programma proposto nelle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema delle energie rinnovabili e sull’importanza di un quotidiano stile di vita più rispettoso dell’ambiente. Alle prime dieci scuole classificate saranno dedicati premi per un valore totale di oltre 10mila euro che, offerti da Nwg Energia Società Benefit, vengono messi in palio per l’acquisto di materiale didattico.