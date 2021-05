L’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna è tra i vincitori del concorso “Lezioni di costituzione”

Con il video “Costituzione sostantivo Femminile”, l’Istituto Tecnico “Morigia Perdisa” di Ravenna è uno dei vincitori del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola – Lezioni di costituzione” indetto dalla Camera dei Deputati in collaborazione con il Senato della Repubblica e il Ministero dell’Istruzione.

“Questo concorso – spiega uno dei docenti coinvolti – ha rappresentato una grande occasione per avvicinare i nostri giovani alla Costituzione e scoprire le radici del territorio in cui vivono raccontando le storie delle sue figlie. L’ambizioso scopo del breve video “Costituzione sostantivo Femminile” è quello di riflettere sul difficile momento di passaggio tra il Fascismo e l’affermazione della Repubblica, ricordare il ruolo delle donne che hanno lottato per i principi approvati nella nostra Costituzione. Durante l’anno scolastico 2019/20 gli studenti della classe 5A indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto Tecnico “Morigia Perdisa”, coordinati dai Docenti Penazzi, Togni, Capodieci, hanno infatti ricostruito, attraverso la storia delle donne locali, il cammino dell’Italia verso la libertà”.

Il video vincitore del concorso è il racconto audiovisivo di un incontro tra gli studenti e Laura Orlandini dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Ravenna. Gli alunni hanno selezionato estratti audio dell’esperta, utilizzandola come voce narrante. Il racconto è stato poi contestualizzato e approfondito tramite l’uso di info grafiche, foto e filmati dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Archivio Storico Istituto Luce. Il progetto è stato finalizzato durante il primo lockdown con grande coesione e impegno collettivo.