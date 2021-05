Lugo. Scuola di Musica Malerbi per la Festa dell’Europa

Domenica 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, la Scuola di Musica Malerbi di Lugo trasmetterà dal proprio canale YouTube, dalle 10, i video realizzati durante l’ultimo lockdown dai propri allievi in collaborazione con gli allievi gemelli della Städtische Musikschule di Kulmbach in Germania.

Si tratta di un montaggio video che presenterà il frutto del lavoro di oltre cento musicisti dagli otto ai settant’anni che dalle proprie case hanno voluto unirsi simbolicamente registrando l’Inno Europeo oltre ai rispettivi inni nazionali.

“L’emergenza sanitaria purtroppo ci ha impedito nell’ultimo anno di viaggiare e proseguire i progetti di incontri culturali con le città gemellate con Lugo – commenta l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. La scuola di musica Malerbi ha però trovato il modo per continuare a dialogare con loro e questa iniziativa ne è la testimonianza. Sarà molto emozionante ripercorrere l’intenso legame creato con la scuola di musica di Kulmbach proprio in occasione della Festa dell’Europa, non può esserci giorno migliore”.

“Questo progetto nasce durante l’ultima chiusura della scuola dovuta alla pandemia – spiega Matteo Salerno, direttore del Malerbi – per offrire ai nostri ragazzi uno stimolo per cui suonare e un’occasione per farli sentire vicini tra loro e parte di una comunità, di un gruppo, quello della scuola di musica. Credo che in questo momento di difficoltà la musica possa contribuire a far stare meglio i nostri allievi, che possono trovare nel suonare una passione ma anche un semplice divertimento o svago”.