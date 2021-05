I ragazzi di UPpunto a colloquio con Chiara Roncuzzi di Podere Pilicca, mamma e imprenditrice a Ravenna

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Intervista a Chiara Roncuzzi che a dicembre scorso ha aperto il negozio Podere Pilicca in piazza Andrea Costa

La scorsa settimana si è festeggiata la Festa dei Lavoratori, ieri la Festa della Mamma: abbiamo deciso quindi di intervistare Chiara Roncuzzi, un’imprenditrice mamma della nostra città, che ci ha colpito per aver deciso di investire spostando il suo negozio in un ambiente più grande, in un momento particolare come questo, ma spinta della consapevolezza delle potenzialità di Ravenna.

Chiara, di che cosa si occupa?

“Di negozi di abbigliamento, che da generazioni in famiglia abbiamo sempre gestito, spostandoci spesso all’interno del centro di Ravenna a seconda delle opportunità. A dicembre dello scorso anno abbiamo aperto il negozio di Podere Pilicca in piazza Andrea Costa, trasferendolo da via Cairoli.”

Che cosa la appassiona di più del suo lavoro?

“Sono tante le cose che stimolano un imprenditore. Il mercato che cambia ti dà la spinta a fare sempre meglio e a non arrenderti davanti alle difficoltà, come quelle attuali legate alla pandemia. Abbiamo dovuto cercare strade diverse per arrivare alla clientela ed è stata una bella sfida.”

Cosa l’ha spinta a cambiare posizione del negozio nonostante il periodo pieno di incertezze?

“L’ho trovata una grandissima occasione che probabilmente è derivata proprio dalla pandemia. Il negozio precedente aveva infatti chiuso per ridurre i punti vendita e io ho deciso di investire in questo nuovo negozio perché credo nelle potenzialità di Ravenna. Spero che il futuro premi questa mia scelta: è ovviamente un sacrificio all’inizio, ma spero che mi venga ripagato, specialmente alla fine di questo periodo, quando avremo più visibilità.”

Qual è stata la soddisfazione più grande da quando ha iniziato a lavorare?

“Sicuramente i clienti che hanno anche apprezzato il cambiamento. Questo per me è motivo di grande orgoglio. Il feedback positivo della clientela ci fa davvero tanto piacere.”

Pensa che essere una donna voglia dire compiere un percorso più difficile nell’imprenditoria?

“Molto dipende dalla vita che uno vuole condurre. Nel mio caso, la mia figura di mamma all’interno della famiglia è fondamentale, quindi ci sono dei compiti che difficilmente possono passare attraverso altre mani. È necessario trovare un compromesso tra figli e impresa. Dal punto di vista lavorativo essere dipendenti ha diversi vantaggi che l’imprenditore non ha, per esempio la mia maternità è durata solo 20 giorni. L’aspetto positivo è che non mi devo relazionare con un superiore e a seconda degli impegni familiari posso autogestirmi. Il fatto di non dover chiedere a nessuno per me vuol dire tanto, farei fatica per come sono fatta a sottostare a delle regole che mi vengono imposte, preferisco organizzare la mia azienda e la mia vita da sola. Come in tutte le cose ci sono dei pro e contro. Ovviamente l’imprenditoria femminile è più difficile se si hanno figli, che rimangono però la cosa più bella che possa capitare nella vita. Bisogna solo trovare il giusto meccanismo per organizzarsi al meglio.”

Abbiamo letto che è stata presidente del comitato imprenditoria femminile. Che cosa ha significato per lei occupare questo ruolo?

“Sono stata presidente del Comitato dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio per quasi cinque anni, è stata per me un’esperienza incredibile perché all’interno della Camera ho conosciuto donne che facevano parte come me del comitato ed è stato un bellissimo percorso di crescita personale. All’interno del mio mandato mi sono focalizzata soprattutto sulla formazione gratuita per le donne che facevano impresa, abbiamo organizzato quasi una ventina di seminari gratuiti per tutte le imprenditrici del territorio. Abbiamo puntato sulla formazione perché normalmente ha un costo e le imprenditrici da sole fanno fatica ad affrontarlo, però è molto utile. Abbiamo trattato temi come il public speaking, il web marketing, formazione a livello professionale e personale, psicologia, per me è stata davvero un’esperienza unica. Al momento non sono più presidente, il mio incarico è finito un anno fa. Sono stata eletta invece alla presidenza del gruppo donne della mia associazione di categoria che è il Confartigianato della provincia di Ravenna e ci sarà tra pochissimo il mio primo evento pubblico.”

Come nuova presidentessa di questo gruppo quali sono i suoi obiettivi e i suoi progetti?

“Nel primo evento in programma abbiamo chiamato un esperto in Confartigianato che si occupa di incentivi a livello sia regionale che nazionale, faremo una conferenza dove ci verranno spiegate le nuove opportunità e le nuove leggi appena uscite sull’imprenditoria femminile e dei giovani. Tutto questo per capire se un’imprenditrice o un giovane imprenditore possono trarre vantaggio da questi nuovi incentivi che sono nati da poco per aiutare le categorie più colpite in questo ultimo anno di pandemia. Queste normative non sono affatto semplici da capire, per questo abbiamo pensato di chiamare un esperto che possa spiegarcele in modo completo.”

Crede che Ravenna sia una città che promuove i giovani imprenditori?

“Per quanto riguarda questa precisa categoria non sono molto informata perché non ne faccio più parte. Sicuramente adesso usciranno tante iniziative e tante nuove opportunità, penso vedremo dei cambiamenti con il Recovery Fund in avanti. Fino ad oggi non c’è stato tantissimo, ci deve essere una svolta, ci deve essere soprattutto un’informazione da parte dei giovani sul tessuto imprenditoriale della nostra zona e della nostra regione. È importante questo per capire se esistono spazi che possono essere occupati magari con nuove idee ed è importante che ci sia anche un sostegno da parte della comunità.”

Quali sono i suoi progetti futuri?

“Di progetti futuri ne ho troppi, mio marito mi dice sempre che sono un vulcano di idee. Il mio sogno nel cassetto è quello di aprire un’attività all’interno della mia casa in campagna, Casa Pilicca, di cui esiste già il sito (www.casapilicca.it). Mi piacerebbe organizzare eventi, matrimoni, compleanni, cresime, comunioni, ma per arrivare a questo devo fare dei lavori ristrutturali nella casa per poter avere i bagni per i disabili, le cucine per i catering e non solo. Al momento rimane un sogno nel cassetto, perché ho deciso di investire di più sul negozio che è la mia attività principale. Ma se andrà tutto come spero entro cinque anni mi piacerebbe poter aprire questa nuova attività.”