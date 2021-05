Tornano anche questa estate le “magliette gialle” del progetto di volontariato del Comune di Ravenna

Tornano anche quest’anno le magliette gialle del progetto di volontariato e cittadinanza attiva “Lavori in Comune”, alla decima edizione, per ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni.

Da lunedì 7 giugno a giovedì 10 giugno saranno aperte le iscrizioni per la partecipazione all’evento promosso dall’assessorato al Decentramento del Comune, che consente a ragazzi e ragazze di dedicare parte dell’estate a progetti di volontariato e cittadinanza attiva in favore della comunità.

Anche quest’anno sarà possibile iscriversi esclusivamente per via telefonica, al fine di mantenere comunque un contatto personale diretto con un operatore che potrà anche consigliare e indirizzare i ragazzi e le ragazze che intendono iscriversi nella scelta dell’attività più confacente alle proprie esigenze e interessi.

Sono disponibili quasi 800 posti, suddivisi in più di 80 percorsi ed attività differenziate, che toccano diverse aree di interesse, dalla cura dell’ambiente e degli animali al ripristino di aree verdi e beni comuni, dalla realizzazione di murales e mosaici per abbellire la città, alla riparazione di biciclette da destinare a finalità sociali, dalla realizzazione di piccoli manufatti quali bugs hotel o free library alla redazione di guide informative per i propri coetanei e di reportage giornalistici sugli eventi cittadini, per finire all’assistenza a bambini e bambine impegnati in attività estive e all’accoglienza turistica, oramai un laboratorio “classico” che contraddistingue il progetto ed è sempre molto richiesto dai potenziali volontari e volontarie.

I laboratori, di norma della durata di una settimana, avranno inizio a partire dal 14 giugno per terminare il 3 settembre 2021, e richiederanno un impegno di circa quattro ore giornaliere, dal lunedì al venerdì; non mancheranno alcune eccezioni, con giornate e orari diversificati opportunamente segnalati. A causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, è stata mantenuta anche la tipologia di un laboratorio con modalità di partecipazione in remoto da piattaforma video. È possibile iscriversi ad una sola settimana di attività.

Ogni percorso prevede la copertura assicurativa per il periodo prescelto e la presenza di un adulto/ tutor di riferimento, proveniente principalmente dal mondo dell’associazionismo e del volontariato cittadino. Per ogni laboratorio saranno attivate le procedure di sicurezza in ottemperanza alle linee guida in materia di contenimento del Covid – 19, sia per i tutor sia per i ragazzi e le ragazze iscritti. Saranno anche fornite ai partecipanti mascherine e gel disinfettanti.

Le magliette gialle, il simbolo del progetto, verranno consegnate all’inizio di ogni laboratorio e riporteranno oltre al logo consueto, il nuovo logo che celebra il decennale del progetto, scelto con il concorso di idee “Ten of teens”, rivolto a tutte le classi degli istituti superiori del Comune di Ravenna e vinto dalla classe 2E dell’Engim. Ciascun partecipante avrà modo di mettere a disposizione impegno e capacità nell’area tematica prescelta: chi si dedicherà all’ambiente, chi all’arte e alla cultura, chi al sociale e all’educazione, o alla tutela dei beni comuni, alla comunicazione, alla solidarietà, al turismo.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, i laboratori potranno subire variazioni o cancellazioni, anche improvvise; perciò si consigliano gli interessati di consultare il sito web del Comune di Ravenna, all’indirizzo sotto riportato, al fine di avere un quadro sempre aggiornato delle attività proposte. Il progetto è sostenuto dai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, realizzato con la collaborazione di numerosissimi soggetti pubblici e privati, del mondo dell’associazionismo, Pro loco,Comitati cittadini, dei servizi e del volontariato, nonché di singoli volontari.

Al termine delle attività è prevista una Festa finale, fissata per venerdì 29 ottobre 2021, alle 20,30, all’Almagià, salvo eventuale annullamento derivante dall’emergenza Covid-19; in tale occasione o evento verrà rilasciato a tutti i partecipanti l’attestato di frequenza, eventualmente valido per i crediti formativi scolastici.

Per maggiori informazioni sulla modalità e istruzioni per l’iscrizione telefonica, nonché per scaricare il materiale informativo, per l’elenco completo dei laboratori attivati e gli aggiornamenti in tempo reale su eventuali variazioni o cancellazioni si prega di consultare la pagina https://www.comune.ra.it/il-comune/decentramento/.

Per info: operatoriculturali@comune.ra.it