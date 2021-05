I ragazzi di UPpunto parlano con la voce di Eleonora Macchini: una riflessione su scuola e approccio alla maturità

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Eleonora Macchini: Maturità, quale avventura per sé?

Anche quest’anno scolastico sta giungendo al termine, il secondo consecutivo che noi studenti viviamo a metà tra la presenza e la didattica a distanza. Questi due anni ci hanno messo alla prova su tante cose: vivere la scuola in solitudine era qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Già di per sé può essere considerato un ossimoro: la scuola è un luogo caotico, pieno di persone che camminano da una parte all’altra, dove nascono amicizie e dove si cresce insieme, non è solitudine. Il senso della scuola ci è stato un po’ portato via e non sarà facile tornare a come si viveva prima, probabilmente non accadrà, la nostra quotidianità cambierà e noi dovremmo essere in grado di adattarci. Ma adattarsi non significa per forza accontentarsi e farsi andare bene tutto senza esprimere un parere, può anche voler dire migliorare e dialogare davvero per trovare le giuste soluzioni.

La scuola del futuro io la immagino un posto in cui esiste davvero un dialogo costruttivo, in cui studenti e professori si guardano negli occhi e si impegnano a comprendere i diversi punti di vista. Questa pandemia ci ha fatto vedere la realtà per quella che è, imprevedibile, sulla quale non abbiamo nessun potere, se non decidere come affrontarla. Da questa situazione ne può uscire una scuola esattamente uguale a quella di adesso, ma sarebbe un peccato, perché vorrebbe dire che non abbiamo imparato nulla, che ci siamo lasciati scivolare tutto addosso, oppure, potrebbe nascere un nuovo modo di vivere la scuola, che sono sicura genererebbe una nuova speranza.

Il futuro dialogo di cui parlo si è espresso quest’anno secondo me nella scelta di assegnare per l’esame di maturità un elaborato, un percorso che ogni studente compie nelle materie di indirizzo che caratterizzano ogni scuola. L’elaborato è un documento che viene sviluppato a partire da un tema al quale poi si collegano argomenti trattati in classe oppure di interesse personale. Il senso di questo lavoro può essere quello di far esprimere a ogni studente ciò che più lo ha appassionato nel suo percorso. Un percorso che è durato cinque anni e in cui poche volte ci è stato chiesto di parlare di ciò che ci avesse davvero appassionato. Credo che alla base ci sia questa problematica, siamo sempre stati abituati a studiare per dimostrare le nostre conoscenze, non ci siamo mai soffermati ad apprezzare ciò che stavamo studiando, a sviluppare un pensiero critico. Finalmente, dopo cinque anni, potremmo avere la possibilità di creare qualcosa di nostro, per questo la decisione del tema per me doveva essere, obbligatoriamente, lasciata agli studenti. Questo sarebbe stato un piccolo passo verso una nuova concezione di scuola, in cui i contenuti sono importanti, ma la passione lo è di più.

Proprio partendo dal desiderio di alcuni ragazzi di questa redazione di appassionarsi ai temi studiati e in un futuro, al lavoro che ognuno sceglierà, abbiamo deciso di organizzare due incontri nei quali professionisti appassionati e attenti spiegheranno agli studenti temi come la Costituzione e il mondo del lavoro. Il primo incontro sarà il giorno martedì 18 maggio 2021 con il dottor Samuele Donati, esperto di istruzione post-diploma e soft-skills, sul tema della ricerca lavorativa, del curriculum vitae e del colloquio di lavoro. Il secondo incontro, mercoledì 26 maggio 2021, verterà sui temi di Costituzione e cittadinanza e interverrà il dottor Andrea Simoncini, professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. Gli incontri si terranno online sulla piattaforma Zoom dalle ore 15 alle ore 16.30. Per poter partecipare, è necessario registrarsi scrivendo al seguente indirizzo mail: scuolabottegamaturandi@gmail.com. Nella mail dovrà essere specificato NOME, COGNOME, SCUOLA E CLASSE.

Se sei una studentessa o uno studente di quinta superiore ti invito a non perdere questa opportunità lasciandoti scivolare addosso queste ultime settimane di scuola, ci sarà sempre qualcosa da cui farsi sorprendere!