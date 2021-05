Ultimo appuntamento con Pomeriggi mediterranei. Post pandemia: verso quale mondo? Incontro con Giovanni Orsina e Paolo Pombeni

Ultimo appuntamento, mercoledì 19 maggio alle 17, con i Pomeriggi mediterranei, ciclo di incontri dedicati al sapere e all’attualità all’interno di UniversalMente festival. L’incontro, dal titolo Post pandemia: verso quale mondo? si concentra sulla sola possibilità di uscita reale dall’attuale crisi pandemica: averne compreso a pieno l’impatto storico-politico e cultural-identitario. Le interpretazioni che cercano soluzioni facili, che legano l’emergenza sanitaria al breve periodo rischiano di condurre il mondo globalizzato verso un nuovo vicolo cieco.

Al centro dei lavori, il primo numero del 2021 della rivista Paradoxa, curato da Paolo Pombeni, che ha cercato di ‘storicizzare’ l’attuale crisi, inserendola in un mutamento sistemico, cioè di lungo periodo. Lo storico della politica Giovanni Orsina, il filosofo del diritto Mario Ricciardi e la storica dell’economia Vera Zamagni partiranno da questa ‘provocazione’ per offrire le loro interpretazioni, indispensabili per pensare il mondo di domani.

