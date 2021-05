GRANDE! La III A della scuola primaria Garibaldi di Ravenna vince il Progetto scuole della BPER

La III A Scuola Primaria Garibaldi di Ravenna ha vinto il primo premio della quinta edizione del progetto scuole “GRANDE!” della BPER.

Al concorso nazionale, iniziativa di educazione finanziaria di BPER Banca, hanno partecipato oltre 32.000 alunni di tutta Italia. “Da questo anno scolastico, infatti, l’educazione civica è tornata materia curriculare e il kit didattico del progetto scuole “GRANDE!” è un ottimo strumento di lavoro interdisciplinare sui temi della cittadinanza attiva e consapevole – sottolineano dalla BPER -. Le insegnanti hanno apprezzato i contenuti e i materiali presenti nel kit composto da un guida insegnanti e un libro interattivo per ciascun bambino della classe”.

Molte classi hanno poi partecipato al concorso finale, che proponeva alle insegnanti di lavorare sulle competenze e i talenti: “gli elaborati finali mostrano il contributo personale che ogni studente ha dato all’elaborato collettivo – sottolineano dalla BPER -. Le singole bandierine, infatti, evidenziano come ogni bambina e bambino abbia esplorato in maniera autonoma le proprie virtù, segno evidente che è stato svolto in classe un percorso didattico ed emozionale, che ha coinvolto studenti e insegnanti. Il risultato è una divertente e straordinaria raccolta di competenze – dallo sport alla musica, dalla cucina al disegno, passando per la gentilezza e il saper far sorridere gli altri – che mettono in evidenza come gli insegnanti e le classi abbiamo compreso che le virtù del singolo siano in realtà un tesoro per la classe e per il futuro della società. A ciò si aggiunge la presenza di virtù singolari – come portare a spasso gli animali, dare abbracci, addirittura saper avvitare e svitare i bulloni! – che testimonia l’assoluta libertà e creatività immaginativa degli studenti”.