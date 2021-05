Cervia. La scuola ‘Buonarroti’ di Montaletto in videoconferenza con la sede dell’Hiroshima Peace Memorial Museum

La classe 5^ della scuola primaria “M. Buonarroti” di Montaletto di Cervia, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Cervia 2, mercoledì 19 maggio è stata protagonista di un evento di grande rilevanza emotiva e formativa con il collegamento in videoconferenza con la sede di Mayors for Peace – Hiroshima Peace Memorial Museum, dove Keiko Ogura, una ‘hibakusha’ (sopravvissuta all’esplosione atomica, testimone vivente dello sganciamento della prima bomba atomica, all’età di 8 anni), ha raccontato in modo toccante la propria esperienza personale di quel giorno tragico per l’intera umanità, il 6 agosto 1945, a Hiroshima.

Accolta e introdotta dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Frassineti, dalle maestre curatrici dell’evento Pasqualina Vasile, Arianna Celli, Annamaria Zavalloni, dalla co-curatrice Bruna Rondoni, presente l’Amministrazione comunale di Cervia con gli assessori Michela Brunelli e Cesare Zavatta, Keiko Ogura, in lingua inglese tradotta dalla professoressa Antonina Cenci, ha ripercorso le fasi di quella terribile giornata, accompagnando la toccante narrazione con immagini d’archivio, riproducenti il paesaggio spettrale di Hiroshima distrutta, fasi riferite con gli occhi e la mente di una bambina di otto anni, costretta a vivere quella giornata orribile.

Gli alunni hanno mostrato grande attenzione e sensibilità, ponendo, con l’aiuto di Antonina Cenci, domande alla testimone diretta, desiderosi di conoscere, di sapere, di capire.

A conclusione, Giancarlo Frassineti ha cordialmente ringraziato Keiko Ogura per la testimonianza offerta agli alunni, un’esperienza straordinaria di promozione alla pace, da costruire e mantenere con un impegno individuale, continuativo, eticamente responsabilizzante per ciascuno di noi, nella memoria degli orrori che la violenza ha prodotto sull’umanità, tragedie di cui deve essere impedito il ripetersi.

Cesare Zavatta ha rimarcato come l’Amministrazione Comunale riconosca la grande importanza dell’iniziativa relativa all’incontro online con la Signora Ogura, testimone del “Hiroshima Peace Memorial Museum”. Un ringraziamento all’istituzione scolastica che promuove, presso le nuove generazioni, il ricordo di eventi che hanno profondamente segnato il secolo scorso, favorendo la conoscenza di valori come la ricerca della pace ed il rispetto fra i popoli. Questa opera di memoria è tanto più importante quanto più passa il tempo e le testimonianze dirette divengono quindi più rare, e quindi più preziose.

Per Michela Brunelli, Cervia, nominata nel 1993 ‘Città per la Pace’, “riconosce nel diritto alla Pace, uno dei valori fondamentali dell’umanità. Per questo aderisce da anni all’organizzazione mondiale Major for Peace, di cui in Italia è Head City; ma le relazioni internazionali non possono che essere il frutto di un minuzioso scambio di esperienze e di valori di cui i nostri ragazzi devono essere protagonisti e attori. Una scuola che promuove questa idea, è una scuola che crede nel futuro di donne e uomini costruttori di Pace. Ringrazio infinitamente la signora Ogura per la profonda testimonianza, le insegnanti, i collaboratori, il dirigente scolastico che, con il loro operato, hanno reso possibile un incontro toccante e ricco di significato”.